18/09/2017 -

La cordobesa María Gabriela Díaz se mostró feliz por haber ingresado a la final de Elite Women.

"Estoy muy contenta con el resultado de hoy. Los años anteriores había llegado hasta semifinales y ayer otra vez. Hoy quería estar en la final y se dio con mi hermana. Doble felicidad", declaró feliz.

Sobre la final, comentó: "Estaba fundida en la largada. Había dado todo en esa semi, más la tensión, me costó muchísimo recuperarme. Hice una buena largada, pero ya sin fuerzas de piernas. Traté de pelearla lo más que pude desde atrás. Me quedé con el sexto puesto, que no está nada mal".