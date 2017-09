Old Lions ganó el clásico en un final infartante

Fotos FELIZ. El plantel local celebró eufórico el triunfo conseguido ante su eterno rival, en un duelo parejo.

En una final dramática e inolvidable, Old Lions se proclamó campeón del Torneo Súper X Copa Secco tras igualar 19 a 19 frente a su clásico rival al cabo de 95 minutos tensos y en los que la emoción y el suspenso se apoderaron de la tarde en la que la definición sólo pudo darse al haber convertido el campeón tres tries contra uno de su rival. Tanto en los 80 minutos reglamentarios como en los 15 de alargue con "muerte súbita" (ganaría el primero que convirtiera puntos), los dos grandes del rugby santiagueño no se sacaron ventajas y mantuvieron expectantes a la multitud que colmó la cancha de Lawn Tennis. Por ese motivo hubo que recurrir a la cantidad de tries anotados para determinar al campeón. Será muy difícil olvidar esta final, con dos equipos que, siendo alternativos de los que juegan el Regional, se brindaron por entero y edificaron un espectáculo que superó las expectativas. La primera mitad terminó 9 a 5 a favor de Lawn Tennis, que contó con la puntería de Cristian Rodríguez para anotar tres penales, en tanto Old Lions llegó al try a través de Leturia. En un encuentro sumamente equilibrado, el "León" volvió a encontrar la diferencia en el complemento con otro try de Leturia convertido por Coria, pero no pasó mucho para que otra vez Rodríguez ponga paridad en el marcador a través de un penal. Con 10’ por jugar y mucha tensión, un grave error de Lawn Tennis en su salida, posibilitó que Coria apoye el tercer try de Old Lions, que ya en ese momento del juego tenía dos jugadores menos por amonestaciones. Se venía un final dramático, con Lawn Tennis jugado en ataque para forzar el empate.

Dramático

Y así fue que los rojiblancos forzaron varias infracciones seguidas cerca del ingoal, lo que terminó desembocando en un try penal que puso las cosas 19 a 19 con nada por jugar.Ya con la tarde cayendo, había que jugar 15 minutos más, con "muerte súbita" de por medio, es decir que el primero que anotaba puntos se quedaba con el título.

Lo tuvo Lawn Tennis con su figura, Cristian Rodríguez, a los 5 del suplementario, pero esta vez no hubo puntería.

Ya eran ataques a puro corazón, con tensión, hasta que llegó el final que desató la locura de un Old Lions que tuvo un fin de semana redondo.