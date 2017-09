Coleoni: "No fue fácil arrancar de nuevo"

Fotos VIRTUDES. Gustavo Coleoni destacó el buen juego del equipo y también el carácter para dar vuelta el resultado.

18/09/2017 -

"Queríamos que pasen dos cosas: jugar bien y ganar. Creo que las dos cosas más o menos se dieron. Hicimos un primer tiempo muy bueno, de mucho juego, respetando la pelota, por abajo, hasta que generamos las situaciones y un penal muy claro. No lo pudimos convertir y el equipo siente ahí 5 o 10 minutos. Y en el segundo tiempo, de la misma manera, pero con un poquito más de enjundia, y sin tanto juego, nos terminamos llevando un partido muy difícil por la situación nuestra", fue el análisis que hizo Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, tras el triunfo por 2 a 1 sobre Douglas Haig. Y cuando el "Sapo" hizo mención a "la situación nuestra" se refería al descenso sufrido y al objetivo de volver pronto a la B Nacional. En ese sentido, continuó con su mensaje: "Estamos para cambiarle la cabeza a la gente desde adentro. Hoy costó, pero creo que fue muy justo el resultado y estoy muy feliz por la gente, los dirigentes, los jugadores y el cuerpo técnico. Porque realmente no fue fácil arrancar de nuevo".

Volviendo al juego, el DT dijo que "inesperadamente" la visita se puso en ventaja. Y reconoció los aciertos en los cambios. "Tomamos un riesgo, podríamos haber puesto central por central pero lo pusimos a Kily más atrás, a Bucci de cinco y que juegue Matías. Tomamos un riesgo y nos salió bien. Hicimos bien los cambios y los chicos respondieron. Pero hay muchas cosas por mejorar y seguir ensayando", tiró.

Autocrítica

Coleoni también hizo autocrítica. "No tuvimos el orden que debíamos tener, lo que pasa es que estaban todos los cambios hechos para adelante y nos quedaba Ortega, Pato y Vella para sostener un partido que nos costó. Los últimos quince minutos del equipo no me gustaron tanto porque el rival, con poquito, nos llevó con centros y centros. Podían haber empatado o podíamos haber hecho un gol más", explicó.

Coleoni tuvo palabras de elogio para Leandro Vella. "Lo conozco de chico, un pibe que tiene impronta, tiene gol. Es su primer juego, hay que ayudarlo porque tiene 20 años. Ortega tiene 22. Hemos traído chicos con mucha frescura, que vengan a ponerse la camiseta de Central y la vivan de esta manera", concluyó el entrenador cordobés.