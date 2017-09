Fotos Ángela Lei va de slumbró en el escen ario "Domin go Bravo"

18/09/2017 -

Una de las artistas invitadas al festejo de la "Cuna de Poetas y Cantores" fue Ángela Leiva, quien deslumbró al público presente con sus canciones y su carisma. "Quiero agradecerle a la gente de La Banda, porque las veces que he venido siempre me ha recibido muy bien. Me encanta venir para esta ciudad y poder compartir el escenario con importantes artistas locales del folclore y espero que la familia bandeña disfrute del espectáculo", dijo la cantante de cumbia al subirse al escenario "Domingo Bravo". Y agregó: "El cariño recibido desde el intendente hasta el público en general ha sido la combinación per fecta para que nuestro show sea especial y tan acompañado en el escenario".