El ex amor de dos, enfrentó a cuatro personas con trompadas al por mayor

Fotos RÁPIDOS Y FURIOSOS. Las cuatro personas desfilaron ante la policía, maltrechas y con sus ropas raídas.

18/09/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Insultos, destrozos, arañazos y un auto destrozado, ayer emergían como la estampa viviente de un amor entre un hombre y una mujer, ya decadente, excusa perfecta para que cuatro personas animaran un bochorno a gran escala.

¿Qué pasó? Ni siquiera la Seccional 50 lo sabe, ya que debe remar con tres denuncias cruzadas. Objetivamente, se informó que el punto neurálgico de la debacle fue en el corazón del centro comercial.

Según el hombre, las "agresoras" fueron su ex pareja y su cuñada. La denuncia indica que se encuentra separado hace un año y medio. Ahonda que lo interceptaron las mujeres en una motocicleta. Comenzaron a insultarlo con epítetos irreproducibles.

Acto seguido, lo "trompearon", "cachetearon" y rasguñaron en la cabeza y cara. Avergonzadas, dos amigas del hombre intentaron sosegar a las damas. No dio resultado. Cual nafta sobre el fuego, la ex se armó de una piedra de gran tamaño y le destrozó el parabrisas al auto de su ex. Recién satisfechas, las hermanas emprendieron la retirada. Acotó el individuo que las dos mujeres lo tienen de abonado. Y que sienten especial placer por dañarle, siempre, el coche.

Rápida, la ex también enfiló derechito a la comisaría y denunció a su ex. Dijo que mientras contemplaba unos zapatos en la vidriera de un comercio, pasó él con su nueva novia y ésta la insultó. También, la golpeó a ella y a su hermana.

Explicó que así se vio obligada a reaccionar. Reconoció que estalló una trifulca: intervinieron, los ex, la hermana de ella y la nueva novia de él.

En tercer orden, también denunció la hermana de la ex. Expuso que la actual pareja del ex de su hermana siempre le profiere todo tipo de amenazas.

Esta tercera versión acota que una charla con el hombre subió de tono y decantó en un escándalo, en cuyo fragor, el personaje tomó del cuello a la ex cuñada. La causa es instruida por el fiscal Ignacio Guzmán.