El tributo a "The Beatles" cautivó a los santiagueños

Fotos PROPUESTA. El show se realizó en el palacio municipal.

18/09/2017 -

"‘Twist y gritos", "La vi parada ahí" o las destacadas "Something" o "Let it be", "Imagine" de John Lennon, o "Live and let die", fueron algunos de los éxitos que sonaron en la explanada de la Municipalidad de la Capital para recordar al legendario grupo inglés The Beatles.

Con este espectáculo se retomó el ciclo de los recitales gratuitos en el palacio municipal, organizado por la Subsecretaría de Cultura. Del tributo a una de las bandas más populares de la música internacional contó con una amplia participación de los vecinos y amantes y de la música.

Según señalaron desde la Subsecretaría de Cultura, encargada de la puesta en escena, este tributo formó parte de un grupo de recitales que se tiene programados hasta fin de año. En ellos, los vecinos y turistas podrán disfrutar de los distintos géneros musicales.

Cabe recordar que en la oportunidad, Jorge Suárez y su banda rindieron homenaje al grupo con las clásicas canciones de los cuatro de Liverpool. Actuaron Diego Abdala, en voz, y Ariel Herrera, en batería, Carlos Sandoval, en bajo, y Manuel Ball, en piano.

Cabe destacar que, tal como lo señalaron desde la organización, "The Beatles, identificó a toda una generación. Su estilo musical fue variando, atravesando distintos formatos y modos de interpretación representando las preocupaciones antibélicas de los jóvenes de ese entonces".