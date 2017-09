Dalma: "No hablaba en el colegio"

18/09/2017 -

"Empecé a actuar porque yo no hablaba en el colegio", confesó Dalma Maradona al relatar los recuerdos de su infancia, y los orígenes de su pasión por la actuación.

"Era muy tímida por demás y a mi mamá le dijeron que en vez de mandarme a terapia que era algo más invasivo, que me mande a clases de teatro para relacionarme con los demás. Ahí me encontré con lo que me gusta, con mi pasión, con lo que hoy es mi trabajo", reveló.

Rememoró: "Me acuerdo que en el colegio hablaba solamente cuando tenía que contestar algo que me preguntaba la maestra. Yo en general, igual, soy una persona solitaria, pero creo que mis papás los dos buscaron lo que me ayudara sin ningún tipo de traba ni nada", contó.

En cuanto a su infancia y la forma en la que fue educada por sus padres, Claudia y Diego, resaltó: "Yo rescato que siempre, desde muy chica, mis papás me permitieron hablar y preguntar sobre todo, acerca de lo que quisiera, y ellos siempre me contestaron con la verdad".