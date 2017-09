El humor de Imanol Arias ante una pregunta incómoda de Mirtha

18/09/2017 -

Invitado a Almorzando con Mirtha Legrand, Imanol Arias vivió un momento muy particular cuando la conductora sorprendió al actor español con una pregunta punzante. Mientras Imanol hablaba de su nueva película, llamada Retiro Voluntario, Mirtha le preguntó por Darío Grandinetti, su compañero de elenco en el filme. "Sí, trabaja Darío Grandinetti, Luis Luque...", enumeró Arias. Mirtha intervino y le consultó: "¿Grandinetti es la actual pareja de tu exmujer?", haciendo referencia a la relación de Darío con Pastora Vega, con quien Imanol estuvo casado 25 años. Más tarde, Mirtha le preguntó si son amigos con Darío: "Nos conocemos hace mucho tiempo. Es íntimo amigo de un íntimo amigo. Somos cuñados. Bueno, ¡no podría decirse eso ahora! Sí, sí, ha sido un placer rodar con él", dijo.

"¿Y no te da rabia ver a Pastora con Grandinetti? Yo me moriría de celos", comentó la diva entre risas. Pero Imanol reiteró que no tiene ningún problema con el flamante romance: "Mirtha por Dios, ¿en qué mundo estamos viviendo? No, yo estoy muy feliz".