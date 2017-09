David Beckham le dio un like a "Pampita" en Instagram

18/09/2017 -

Carolina Ardohain se sorprendió cuando una amiga le comentó que David Beckham le había puesto "me gusta" a una de sus fotos en Instagram, que en realidad era uno de los videos que subió con su hijo menor recién despierta por la mañana.

"Seguramente Instagram le sugirió a quién seguir y entre ellos vio lo que subí", dijo "Pampita" en su programa y agregó "me puso ‘me gusta’, pero no me siguió".

Carolina además dijo: "Será Beckham, pero es un tipo casado y con hijos".