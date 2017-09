Delfina Lorenzo: "Una se forma desde la familia"

18/09/2017 -

¿Qué sentiste cuando escuchaste tu nombre como Reina Provincial de los Estudiantes?

Lo que sentí fue una sensación de mucha felicidad y además emoción por haber llegado a esta instancia. Siento mucha responsabilidad porque toda mi provincia confió en mí para poder representarla a nivel nacional. Lo único que espero y quiero es no defraudarlos y hacer un buen papel allá (en Jujuy) para poder traer la corona nuevamente.

¿Cómo has vivido la noche de tu elección?

A la noche de mi elección la viví con muchos sentimientos, con nervios, ansiedad y con emoción, más que nada, porque era algo que no me lo esperaba porque fue muy parejo todo. Me llevé muchas sorpresas, pero también el cariño de toda la gente.

¿Cómo defines a la amistad?

Es una relación de afecto, de confianza, de amor, de dedicación que se establece entre dos personas que no son familia. Desde mi punto de vista, es uno de los valores que la juventud está perdiendo por la falta de respeto hacia todas las cualidades que conforman la amistad

¿Qué lugar ocupa la familia en tu vida?

La familia es lo más sagrado que uno tiene. Cada familia es un mundo, con sus crianzas, sus ideas, su educación, con sus costumbres. Uno se forma desde la familia.

Conociéndola

NOMBRE: Delfina.

APELLIDO: Lorenzo Barnetche.

EDAD: 17 años.

PADRES: Cecilia.

HERMANOS: Martina y Bautista.

ESTUDIOS: 5º año en La Asunción. Seguirá Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo

HOBBY: Jugar al fútbol, viajar y pasar tiempo con la gente que quiero"

SUEÑO: "Conocer gran parte del mundo, recibirme y poder triunfar en lo que hago".

ACTIVIDAD: "Me dedico a estudiar. Por las tardes trabajo en el negocio de mi novio".

ESTADO CIVIL: soltera, de novia con Germán Alcorta Brayda.