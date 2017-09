Diego Peretti volvió a enamorarse a los 54

18/09/2017 -

Conocido por hacer grandes interpretaciones tanto en la pantalla chica como en el cine y el teatro, Diego Peretti (54) es muy reservado a la hora de hablar de su vida privada. Sin embargo, en una entrevista más íntima, el actor reveló que su corazón volvió a latir fuerte por alguien.

"Estoy en pareja y muy bien. El sentimiento es como un combustible para seguir haciendo las cosas, seguir motivándote y seguir estando abierto de cabeza. Es como algo muy vital", reveló Peretti en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina.

Luego, reconoció que su nuevo estado no lo tomó por sorpresa: "¿Si me lo esperaba? Sí, porque estas cosas de enamorarse a una edad, que sí, que no... tengo como un cronómetro propio. Si viene bien y si no viene también, no tengo 20, 50 o 70 años. No me esfuerzo porque me pase. Me pasa por educación, por predisposición y por genética supongo. Nunca tuve, ni con el matrimonio anterior, esa cuestión de ‘hay que casarse sí o sí’. No tengo una presión de reloj", dijo.

Peretti es padre de Mora (15), fruto de su matrimonio con Natalia, una diseñadora gráfica que conoció recién a los 37 años. Por ahora, no quiere más hijos.