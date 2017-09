"Romeo Santos es gay"

18/09/2017 -

Miles de mujeres envidiaron a Sofía Clérici en el 2015 cuando Romeo Santos la invitó a subir al escenario en River.

La morocha participó del hit "Propuesta Indecente". Ambos se recostaron en la cama que formaba parte de la escenografía, donde se cubrieron con las sábanas.

Pasó el tiempo y Clérici hizo una revelación impactante sobre aquella performance hot. "Me preguntaron si quería subir a participar del tema y yo dije que sí. Me hicieron firmar un contrato todo rápido y me dicen ‘te tiene que besar, te tiene que tocar’, bueno, pero es gay, vamos", contó.

"Sí, no parece gay, pero lo es. Perdón a las fans que no quiero que se les caiga un ídolo", lanzó en el ciclo "Con amigos así", que conducen "Pico" Mónaco y el "Pollo" Álvarez en KZO.