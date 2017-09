Una Nobel de la Paz no condena la "limpieza étnica"

Fotos CUESTIONADA. Aung cuando habló en la Asamblea de la ONU.

Devota del budismo, pacifista inquebrantable, defensora de las minorías y los débiles, la líder birmana Aung San Suu Kyi siempre fue un ícono de la moralidad, que las potencias occidentales se encargaron de mimar y enaltecer. Pero el fulgor duró hasta ahora. La persecución a los rohinyas en su país, que el Ejército birmano transformó en una "limpieza étnica", enturbió su figura y deshizo el aura de sacralidad que la distinguía.

La Premio Nobel de la Paz, la mujer a la que le otorgaron el premio Sakharov por la libertad de pensamientos, a la que llamaron "un ejemplo sobresaliente del poder de los impotentes", se niega a condenar la matanza de familias completas de rohinyas en Rakhine, esa franja costera de Myanmar (ex Birmania) llena de miseria y muerte. "Yo no sostengo la no violencia por razones morales, si no por razones prácticas y políticas", argumentó en un momento Suu Kyi.

Pero ahora, como líder del Gobierno de Myanmar, se niega a condenar la persecución de la minoría rohinya en el país del sudeste asiático.

La presión internacional viene creciendo y se espera que justifique de alguna manera su postura.

La "persecución" del ejército birmano contra los rohinyas es "inaceptable", declaró el canciller estadounidense, Rex Tillerson. "Muchos la han descrito como limpieza étnica", dijo su homólogo británico, Boris Johnson.