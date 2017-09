Mirtha: "No entrevistaría a Cristina porque es inteligente y da vuelta la cosa"

Fotos La diva de los almuerzos ratificó que no entrevistará a la ex jefa de Estado.

Mirtha Legrand ratificó una vez más su negativa a entrevistar a Cristina Fernández de Kirchner, aunque esta vez dijo que no lo hará porque "es inteligente y da vuelta la cosa".

Desde su propio programa, la diva de los almuerzos, simpatizante de Cambiemos, volvió a hacer referencia al tema. Fue cuando el meteorólogo José Bianco le preguntó si le gustaría entrevistar a la ex presidenta, actualmente candidata a senadora.

"No, no. Yo no le doy pantalla" y siguió: "Ella es muy hábil e inteligente, da vuelta la cosa y entonces queda ella como triunfadora y quien la entrevista queda pagando. Queda triunfadora o triunfante ella y no es así. No es así".