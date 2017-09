La misteriosa muerte de la joven que apareció en un freezer

Hoy 18:56 -

Kenneka Jenkins tenía 19 años y en las últimas horas fue encontrada, sin vida, en el interior del freezer del hotel Crown Plaza Chicago O'Hare. El caso representa un verdadero misterio para la Policía local.

La hermana de la joven informó a la policía que la última vez que estuvo en contacto con ella fue a la 1:30 de la madrugada. Al ver que no podía dar con ella, avisó a sus padres para que ayudaran a buscarla.

La Policía recién tomó la denuncia a las 13, y tras una breve investigación se determinó que las cámaras de seguridad la habían captado, en avanzado estado de ebriedad, en zonas restringidas del hotel.

Por ahora, no se sabe cómo entró al lugar si era solo para el personal autorizado, ni tampoco quién encendió el refrigerador, ya que estaba sin usar. Si bien la Justicia considera que ella entró al freezer por accidente, la familia no lo cree posible ya que por su estado no tenía fuerzas para abrir la pesada puerta.