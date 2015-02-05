CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Septiembre 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 20:49 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTA?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
18.30 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE
OPINIÓN
23.45 GOLPE AL CORAZÓN
00.30 EL SULTÀN
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 JURÁSICO
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
TELEVISIÓN PÚBLICA
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
10.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. DOUGLAS HAIG
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TELÓN ABIERTO
15.30 BÁSQUET POR EL 14: ALTE. BROWN VS. DEF. DEL SUD (F)
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CONSTRUYENDO SABORES
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
08.02 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO
09.34 PERSONALIDAD MÚLTIPLE
11.19 TRASCENDER
13.36 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
13.47 EL SECRETO DE ADALINE
16.00 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA
18.53 ARMAGEDDON
22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
TCM
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 ALF (TEMPORADA 3)
09.46 LA PANTERA ROSA
09.54 CÓDIGO DE HONOR
11.53 PESCADOR DE ILUSIONES
14.26 SUBAN EL VOLUMEN
16.18 ST. ELMO’S FIRE
18.20 GENERACIÓN X
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.35 LA NIÑERA
21.00 LA MÁSCARA
22.49 BATMAN
TNT
08.04 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
10.18 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
12.35 EL IMAGINARIO MUNDO DEL DOCTOR PARNASSUS
14.48 VALIENTE
16.25 LO MEJOR DE LOS EMMYS®
16.28 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
18.14 LO MEJOR DE LOS EMMYS®
18.17 PUNTOS DE VISTA
19.55 LO MEJOR DE LOS EMMYS®
19.58 DOS ARMAS LETALES
22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
23.00 RÁPIDO Y FURIOSO
00.57 ATRACO EN BELFAST
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LA IMPOSTORA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, INVERNADERO
11.00 HOUSE M.D., INFIEL
12.00 HOUSE M.D., LADO SUAVE
13.00 ELEMENTARY, LOCURA COMPARTIDA
13.50 IT TAKES A KILLER, EL FANTASMA DE BATON ROUGE
14.20 BEETHOVEN
16.00 HOUSE M.D., EL CONTRATO SOCIAL
17.00 HOUSE M.D., AQUÍ GATITO
18.00 ELEMENTARY, DE UN VALOR DE VARIAS CIUDADES
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, SECUESTRADA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TRANSICIONES
21.00 CHICAGO P.D., RESISTENCIA DE ÚLTIMO MOMENTO
22.00 SI FUERAS YO
STUDIO UNIVERSAL
09.00 VERANO EN FEBRERO
11.10 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
13.20 FULLSCREEN
13.50 FORREST GUMP
16.55 A.I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
20.00 HISTORIA DE UNA VIDA
23.05 ED TV
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(AVDA. ROCA sur 353)
+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “EL BUENO, EL MALO Y EL FEO”.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 24, A LAS 15, SANTIAGUEÑOS 4 SE PRESENTARÁ EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. EL GRUPO ESTÁ INTEGRADO POR FITO MANZUR, LEONEL ABAY, MARTÍN LÓPEZ Y OMAR CARDOZO, Y JUNTOS PROPONEN UNA MIRADA LATINOAMERICANA DE LA MÚSICA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS “YOUTUBERS” PABLO AGUSTÍN Y BÁRBARA MARTÍNEZ CON SU SHOW “BAJO NINGÚN TÉRMINO”.
+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.
FÓRUM
(PERÚ Nº 510)
EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.
CINES
SUNSTAR
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
LOCOS POR LAS NUECES (3D): ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) HOY Y MAÑANA -16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Cast)
ATÓMICA (2D):
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HOY Y MAÑANA -22:45 (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA -17:30 (Cast)
DURO DE CUIDAR (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HOY Y MAÑANA -20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY Y MAÑANA -17:30 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA -20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
LOCOS POR LAS NUECES (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY Y MAÑANA -16:15 (Cast) 18:15 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D): SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS) HOY Y MAÑANA -20:15 (Cast) 22:30 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOCOS POR LAS NUECES 2
CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 17:30- 19:50 20:20- 22:10 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
LOS QUE AMAN, ODIAN APTA 13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 23:00 (TODOS LOS DÍAS
DOS LOS DÍAS)
EMOJI: LA PELÍCULA ATP CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS DÍAS)
IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE
2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 22:40