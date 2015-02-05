CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Septiembre 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

Hoy 20:49 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTA?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

18.30 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE

OPINIÓN

23.45 GOLPE AL CORAZÓN

00.30 EL SULTÀN

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 JURÁSICO

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

TELEVISIÓN PÚBLICA

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

10.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. DOUGLAS HAIG

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TELÓN ABIERTO

15.30 BÁSQUET POR EL 14: ALTE. BROWN VS. DEF. DEL SUD (F)

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CONSTRUYENDO SABORES

19.30 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

08.02 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO

09.34 PERSONALIDAD MÚLTIPLE

11.19 TRASCENDER

13.36 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

13.47 EL SECRETO DE ADALINE

16.00 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA

18.53 ARMAGEDDON

22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

TCM

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 ALF (TEMPORADA 3)

09.46 LA PANTERA ROSA

09.54 CÓDIGO DE HONOR

11.53 PESCADOR DE ILUSIONES

14.26 SUBAN EL VOLUMEN

16.18 ST. ELMO’S FIRE

18.20 GENERACIÓN X

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.35 LA NIÑERA

21.00 LA MÁSCARA

22.49 BATMAN

TNT

08.04 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

10.18 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

12.35 EL IMAGINARIO MUNDO DEL DOCTOR PARNASSUS

14.48 VALIENTE

16.25 LO MEJOR DE LOS EMMYS®

16.28 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

18.14 LO MEJOR DE LOS EMMYS®

18.17 PUNTOS DE VISTA

19.55 LO MEJOR DE LOS EMMYS®

19.58 DOS ARMAS LETALES

22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

23.00 RÁPIDO Y FURIOSO

00.57 ATRACO EN BELFAST

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LA IMPOSTORA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, INVERNADERO

11.00 HOUSE M.D., INFIEL

12.00 HOUSE M.D., LADO SUAVE

13.00 ELEMENTARY, LOCURA COMPARTIDA

13.50 IT TAKES A KILLER, EL FANTASMA DE BATON ROUGE

14.20 BEETHOVEN

16.00 HOUSE M.D., EL CONTRATO SOCIAL

17.00 HOUSE M.D., AQUÍ GATITO

18.00 ELEMENTARY, DE UN VALOR DE VARIAS CIUDADES

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, SECUESTRADA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TRANSICIONES

21.00 CHICAGO P.D., RESISTENCIA DE ÚLTIMO MOMENTO

22.00 SI FUERAS YO

STUDIO UNIVERSAL

09.00 VERANO EN FEBRERO

11.10 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

13.20 FULLSCREEN

13.50 FORREST GUMP

16.55 A.I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

20.00 HISTORIA DE UNA VIDA

23.05 ED TV

A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(AVDA. ROCA sur 353)

+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “EL BUENO, EL MALO Y EL FEO”.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 24, A LAS 15, SANTIAGUEÑOS 4 SE PRESENTARÁ EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. EL GRUPO ESTÁ INTEGRADO POR FITO MANZUR, LEONEL ABAY, MARTÍN LÓPEZ Y OMAR CARDOZO, Y JUNTOS PROPONEN UNA MIRADA LATINOAMERICANA DE LA MÚSICA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS “YOUTUBERS” PABLO AGUSTÍN Y BÁRBARA MARTÍNEZ CON SU SHOW “BAJO NINGÚN TÉRMINO”.

+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.

FÓRUM

(PERÚ Nº 510)

EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.

CINES

SUNSTAR

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES (3D): ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) HOY Y MAÑANA -16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Cast)

ATÓMICA (2D):

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HOY Y MAÑANA -22:45 (Subt)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA -17:30 (Cast)

DURO DE CUIDAR (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HOY Y MAÑANA -20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY Y MAÑANA -17:30 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA -20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY Y MAÑANA -16:15 (Cast) 18:15 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D): SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS) HOY Y MAÑANA -20:15 (Cast) 22:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LOCOS POR LAS NUECES 2

CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 17:30- 19:50 20:20- 22:10 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

LOS QUE AMAN, ODIAN APTA 13 AÑOS C/R CASTELLANO 2D 23:00 (TODOS LOS DÍAS

DOS LOS DÍAS)

EMOJI: LA PELÍCULA ATP CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS DÍAS)

IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE

2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 22:40

 
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