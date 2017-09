Peña destacó que "hay un consenso absoluto sobre el rumbo que sigue el país"

Fotos APUESTA. El jefe de Gabinete apuntó que "se está logrando de verdad un crecimiento sustentable e inclusivo".

19/09/2017 -

El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, destacó el apoyo que le dan los argentinos "a la idea de cambio, de que podemos estar mejor y de que estamos saliendo adelante", y afirmó que "ya hay un consenso absoluto" sobre el rumbo que sigue el país para los próximos años.

Peña, en declaraciones a medios de Tucumán y de la provincia de Buenos Aires, dijo: "Estamos convencidos de que esto no se trata de un apoyo al presidente (Mauricio) Macri o al Gobierno", sino el respaldo a la dirección que ha tomado la Argentina. "Está yendo al lugar correcto", puntualizó.

Postura

El jefe de Gabinete apuntó que "se está logrando de verdad un crecimiento sustentable, inclusivo, integrado, y cada mes habrá mayor cantidad de argentinos que sientan más alivio y más perspectiva de poder proyectarse a futuro".

Argumentó que "con el gran esfuerzo que han hecho los argentinos, particularmente el año pasado y la primera mitad de este año, se está logrando algo histórico, además de subrayar que ‘la salida de la crisis ha sido sin muletas, sin nada artificial y realmente muy ordenada".

"Hoy ya hay un consenso absoluto de que la economía está en crecimiento, que la inflación está a la baja, que hay cada vez más crédito, que de a poco va recuperándose el trabajo", sostuvo, para luego pronosticar un mayor crecimiento en el próximo año, el tercero de la gestión de Cambiemos.

Según dijo sobre ese escenario, "eso es muy importante porque nos saca de la zona de crisis donde estaba la Argentina; de la duda de si esto era el comienzo de una gran crisis o el final de una recesión", señaló.

Kirchnerismo

En campaña, frente a las elecciones legislativas del mes próximo, consideró sobre la ex presidenta Cristina Kirchner, candidata a senadora por Unidad Ciudadana, que "esté o no esté, representa cosas parecidas: es el reflejo del pasado y de una minoría que, si bien respetamos, sabemos que no es más que eso".

"Nuestro foco está puesto en nosotros, en mirar para adelante y en seguir representando esa mayoría que quiere lo mejor para el país", agregó, para luego retomar que "está ocurriendo todo lo contrario a los presagios que lanzó un sector de la oposición sobre que la Argentina iba a estallar, que iba a haber una gran crisis económica, de empleo, que se iba a desbocar la inflación".

"Ese no era un pronóstico correcto, sino un deseo de fracaso para poder recuperar el poder y los privilegios que tenían", señaló Marcos Peña.