La CNRT dio su punto de vista por quejas de atención

19/09/2017 -

A raíz de "las quejas por mala atención en la oficina de la CNRT", la Comisión Nacional de Regulación del Transporte -CNRT- afirmó que "el cupo establecido para los pasajes gratuitos para personas con discapacidad no es una normativa aprobada por la nueva gestión de la CNRT sino que se encuentra establecido por el Decreto 118 de 2006, vigente al día de hoy". Agregó que la nueva gestión creó un "sistema online de solicitud de pasajes", a partir del cual el usuario puede solicitar su pasaje tanto de ida como de regreso contando con la posibilidad de anular dicha reserva y cambiar el destino, todo a través de internet y desde la comodidad de su casa. Aseguró que el nuevo sistema genera transparencia, ya que los datos son corroborados directamente con los organismos específicos en la materia, evitando adulteraciones o duplicaciones y agilizando los trámites de los usuarios amparados por este derecho. Al mismo tiempo, indicó que "se obliga a las empresas a cargar y mantener actualizados, con carácter de declaración jurada todos los servicios que efectúa para que los beneficiarios puedan optar y elegir la empresa de servicios con la que desean viajar, seleccionando la más conveniente. Si por alguna razón la empresa de transporte no cumpliera con lo establecido, se procede a instruir los sumarios correspondientes, como en todos los demás casos de violación de normativa del transporte". Respecto de la imposibilidad de ingresar en el sistema, la CNRT señaló que "no recibió quejas ni en la delegación de Santiago ni en la sede central y que solamente en el último trimestre se han generado por este sistema más de 171.000 pasajes para personas con discapacidad en todo el país". En cuanto a la atención al público, desde la delegación indicaron que "ha atendido durante el mes de agosto 1317 personas, en donde se han conseguido 3546 pasajes para los interesados. También se han labrado 16 actas de infracción a empresas que no han otorgado este beneficio", remarcaron.