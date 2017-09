El proceso de adaptación a nuestra provincia

19/09/2017 -

"Es la primera vez que salgo de Córdoba. El fútbol tiene esas cosas, a veces hay que dejar muchas cosas de lado pero es lo que amo y por algo estoy acá", contó el "Tano" sobre este desafío que lo encuentra en pleno proceso de adaptación a Santiago. "Es un lugar muy tranquilo, muy lindo, la gente me parece que es muy buena. Estoy muy bien acá, todavía tengo que adaptarme porque hace poco que estoy acá. Me falta conocer la ciudad pero tiempo al tiempo, ahora tengo la cabeza en entrenar nomás. Lo único que conozco es ir al club y volver", confesó. Leandro contó además que por ahora vive solo en nuestra provincia, pero que está esperando la llegada de su novia y su hijo, un bebé de apenas once meses.