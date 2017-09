Con la frescura y la chispa de Córdoba

Fotos PERSONALIDAD. Zbrun había fallado un penal en el primer tiempo y Central perdía 1 a 0 cuando llegó el otro penal. Y al pibe no le pesó la responsabilidad.

19/09/2017 -

Fue la figura de la cancha y ya comenzó a meterse a los hinchas de Central Córdoba en el bolsillo. Fue tan bueno lo que hizo Leandro Vella en el 2-1 sobre Douglas Haig, que no se extrañó a Leonardo Sequeira.

Es que este cordobés que el próximo 9 de noviembre cumplirá 21 años, mostró desenfado para encarar y le aportó la frescura que el "Sapo" buscaba en la banda derecha del equipo.

"Fue un debut muy esperado, muy soñado para mí porque es algo muy lindo llegar a un club y debutar de una manera tan linda como me tocó a mí el domingo. Pude hacer un gol, un gran partido y el equipo ganó. Eso fue muy lindo como también el cariño que me dio la gente a la salida de la cancha", contó el delantero que llegó de Instituto, en un mano a mano con EL LIBERAL el día después de su gran actuación en el Terrera.

¿El hincha ya te reconoce en la calle?

De a poco me va conociendo, pero hay que seguir haciendo las cosas bien.

¿Quién era el encargado de patear los penales?

Maty (Zbrun) y yo. Cuando llegó el primer penal, Maty me dijo que estaba seguro de patear y le dimos toda la confianza a él. No le tocó convertir, pero le hicimos entender que el partido seguía y que iba a tener revancha. Por suerte Maty pudo hacer bien las cosas y ayudó para que el equipo diera vuelta el resultado.

¿Y en el segundo, directamente agarraste la pelota vos?

Sí, pero también Maty me dijo: "Sí Leo, patéalo vos". También me dio mucha confianza y gracias a Dios pude convertir el gol. Creo que eso nos ayudó para ponernos más fuerte para ir a buscar el 2 a 1.

Después del partido contaste que te habían dicho que venías a reemplazar a Sequeira, ¿lo viste jugar alguna vez?

Te soy sincero, nunca lo había visto jugar ni lo vi jugar todavía. Pero por lo que me comentaron, hizo las cosas muy bien en el club y por eso tuvo sus frutos y pudo explotar e irse a un equipo como Belgrano que también es importante. Cuando me dijeron que venía a reemplazarlo, yo confiaba en mis condiciones y en que podía hacer las cosas bien.

¿Sientes que le aportas esa frescura que Coleoni busca de tres cuartos en adelante?

Creo que el Sapo ha armado un equipo muy ofensivo. De mitad de cancha para arriba, cuando tenemos la pelota lastimamos mucho porque tenemos jugadores muy rápidos, de buen pie. Ortega ayer creo que también fue uno de los mejores jugadores de la cancha, entró en el segundo tiempo y demostró que está para jugar y viene laburando para tener un lugar también.

¿Lo conocías de Córdoba a Ortega?

Sí, porque fui a la selección sub15 de Córdoba y él estaba en la Sub17, él es más grande que yo, nunca lo enfrenté en Instituto - Talleres pero lo conocí en la selección y también porque tenemos el mismo representante.

¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol?

Empecé jugando en una escuelita de barrio, cerca de mi casa. Y después vino un técnico del club Huracán de barrio La France, que juega en la Liga de Córdoba. Ése fue mi primer club. Firmé a los 14 años. A los 15 vino Luis Grillo, que es el representante que tengo hoy, me compró y me llevó a Instituto.

¿Hay alguna experiencia que te haya marcado en tu corta carrera?

Estando en Instituto me citaron al Sub15 de Córdoba y también a una preselección nacional, donde estuve con varios chicos que están jugando ahora como Cristian Pavón. Esa fue una experiencia muy buena que me tocó. Poder jugar con la camiseta argentina es algo único.

¿Qué jugador tienes como referente?

Me gusta mucho Neymar, siempre lo miro a él y trato de copiar algunas cosas. Para mí es uno de los mejores jugadores en mi puesto.

¿Coincidiste con Dybala en Instituto?

Sí. Nunca pude jugar un partido oficial con él, pero sí algunos amistosos. Lo conozco muy bien. Es un gran jugador y lo está demostrando ahora en el lugar donde está. Siempre hizo las cosas bien desde que yo lo conozco y ahora está dando sus frutos.

¿Cómo te fue en Instituto?

Estando en el Sub17 de Córdoba me subieron al plantel profesional de Instituto. El técnico era Héctor Rivoira. Ese torneo que me subieron pude jugar mucho en la B Nacional, hice siete goles.

¿Y por qué te fuiste?

Ahora estuvimos con un técnico nuevo que quería que me quedara en el club a pelearla. Pero al "Sapo" yo lo conozco hace un montón, tengo muy buena relación con él. Soy amigo de su hijo que jugó conmigo en Instituto. Habló conmigo y me dijo si podía venir, que estaba armando un equipo para ascender, me habló muy bien del club, al final no lo dudé y vine a préstamo por un año. Mi último partido en Instituto fue ante River, por Copa Argentina, que perdimos 4 a 1. No fui titular, pero entré en el segundo tiempo.

Entonces Coleoni fue clave para tu llegada

El Sapo me llamó un montón de veces, me ilusionó con muchas cosas que me dijo. A mí la propuesta me gustó mucho. Vengo a tratar de dar lo mejor de mí para ver algo lindo para el futuro.