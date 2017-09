Fotos Pablo Pérez: "Me siento cómodo y muy feliz"

19/09/2017 -

El volante de Boca Juniors Pablo Pérez aseguró que el buen momento futbolístico por el cual atraviesa se debe que se siente "cómodo" dentro del funcionamiento del equipo, y "feliz". "Estamos pasando un buen momento, el equipo se siente cómodo ... yo me siento cómodo. Estoy muy feliz", señaló Pérez en diálogo con Radio Continental. El mediocampista, autor de dos goles en la victoria del domingo sobre Godoy Cruz por 4-1, agregó: "Estoy muy bien físicamente, esos metros que me faltaban recorrer el torneo pasado hoy los hago con normalidad". Posteriormente, continuó analizando su llegada al gol y comentó: "Lo importante es que trato de estar en el área para ver si podemos terminar una jugada o si llega un rebote". A la hora de referirse a la actualidad de Boca, Pérez analizó: "Entramos a la cancha con una idea que nos transmite el técnico, y adentro tratamos de hacer lo posible para que salga. A veces abusamos de querer ir siempre para adelante, pero siempre entramos con una idea clara". "De afuera se ve que somos invencibles, pero desde adentro, no. Nos cuesta trabajo sostener este buen momento", agregó. Sobre la selección Pérez también se refirió a su posible convocatoria para integrar el seleccionado argentino para los partidos ante Perú y Ecuador, por la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia. "Es decisión del entrenador, si necesita de mí, voy a dar lo mejor, si no apoyaré desde afuera. Sampaoli me contó su idea, lo que yo le podría dar al equipo", explicó. El mediocampista también hizo una defensa del actual plantel albiceleste y aseguró: "Los chicos merecen clasificar por todo lo que pasaron y hacer un buen Mundial, se los deseo como jugador. Los que juegan contra la Argentina lo hacen dejando la vida, hay mucho roce, lo mismo pasa con equipos que juegan contra Boca".