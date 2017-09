Fotos La Cámara de Apelaciones confirmó la preventiva para un presunto abusador

19/09/2017 -

A través de una audiencia, la Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva para un sujeto acusado de abusar de su hijastra de 8 años, aprovechando que su pareja había salido de la casa para realizar unos trámites. El aberrante hecho fue descubierto el pasado 3 de abril, cuando una mujer regresó a su casa y encontró a la víctima llorando, en una de las habitaciones, mientras que sus otros dos hijos se hallaban encerrados en otro de los dormitorios. La mujer se acercó rápidamente a la menor y le preguntó qué era lo que había sucedido, a lo que la pequeña respondió que su padrastro -aprovechando su ausencia- había golpeado a sus hermanos y los encerró en una de las piezas. El relato de la pequeña no terminó allí, ya que en medio de una crisis de nervios le reveló que cuando los niños estaban dentro de la pieza, su padrastro la ingresó por la fuerza al dormitorio matrimonial y la sometió a sus más bajos instintos. Ayer, la defensa del imputado -quien quedó tras las rejas el día del ataque- sostuvo que no existen indicios de que sea el acusado el autor de los abusos, a lo que la fiscalía, representada por las doctoras Ana Azar y Carolina Torres, se opusieron aduciendo que existen elementos contundentes en contra del imputado. El tribunal destacó que la muestra del bello púbico encontrado en las zonas genitales de la pequeña coinciden un 99% con el ADN del acusado y esa es una prueba científica irrefutable, por lo que no hicieron lugar al pedido de la defensa y ordenaron que continúe tras las rejas, hasta tanto la Unidad de Abusos Sexuales -a cargo de la Dra. Alicia Falcione- continúe con las averiguaciones.