Inter visita a Bologna para mantener la punta

Fotos FIGURA. Mauro Icardi estará entre los titulares del Inter.

19/09/2017 -

Inter, uno de los punteros con 12 unidades y que tiene a su capitán, el argentino Mauro Icardi, visitará hoy a Bologna, en el cotejo que abrirá la quinta fecha de la serie A del fùtbol italiano.

El partido comenzará a las 15.45 de la Argentina, en el estadio Renato Dall’Ara, del Bologna, que tiene en sus filas al argentino Rodrigo Palacio (ex Boca, Banfield y Huracán de Tres Arroyos).

El conjunto ‘neroazzurro’, que comparte la primera colocación con Juventus y Napoli, todos con 12 unidades, venció 2-0 el sábado pasado al Crotone.

La quinta fecha continuará con la siguiente programación: Mañana, Benevento vs. Roma; Milan vs. SPAL; Lazio vs. Nápoli; Juventus vs.Fiorentina; Hellas Verona vs. Sampdoria; Genoa vs. Chievo Verona; Cagliari vs. Sassuolo; Atalanta vs. Crotone y Udinese vs.Torino.