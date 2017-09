Ann Dowd se paralizó al escuchar su nombre

19/09/2017 -

La actriz estadounidense Ann Dowd (61) se convirtió en la ganadora del Emmy en la terna "Mejor actriz de reparto" (de drama) por su papel en "The handmaid’s tale".

Como la serie apenas cuenta con su primera temporada, compuesta por 10 episodios emitidos por el servicio de streaming Hulu, en la Argentina no es por lejos ni de las más populares.

Quizás por eso, muchos locales se sorprendieron al escuchar el nombre de Ann como la flamante vencedora en la terna donde competían otros nombres más conocidos como el de Uzo Aduba (Orange Is The New Black) o el de Millie Bobby Brown (por Stranger Things).

Sin embargo, la más sorprendida de todos fue la propia Dowd, quien al conocer su victoria no pudo disimular su asombro y se quedó petrificada de la emoción. Era su primer Emmy por apenas tres escenas del primer capítulo de "The handmaid’s tale".