Nicole y Moyano viven su propio reality

19/09/2017 -

Nicole Neumann y Facundo Moyano volvieron de su viaje por España y no pudieron evitar que los cronistas y camarógrafos los esperaran en el aeropuerto. La modelo evitó dar definiciones sobre el tipo de relación que tiene con el diputado y se mostró todavía ofuscada por las palabras que tuvo para con ella su ex pareja, Fabián "Poroto" Cubero hace unos días, cuando la cuestionó por irse de vacaciones en lugar de estar con sus hijas.

Recientemente se filtraron unas fotos que muestran a Nicole y Moyano juntos en la embajada de la Argentina en Madrid. Él la llevó como su acompañante oficial. Sin embargo, la modelo no admite que la relación se formalizó.

"Había confianza y lo acompañé", dijo, al respecto. "Él viajó con sus asesores, por trabajo. Yo viajé con una amiga, y aprovechamos para encontrarnos ahí", aclaró.

Se refirió luego a las palabras de Cubero. "¿Les quito tiempo por dos días a las nenas?", preguntó. "No me molesta que se cuestione mi rol de madre porque yo sé qué tipo de madre soy y la calidad de tiempo que comparto con ellas", dijo y luego fue irónica: "Voy a empezar a mostrar mi minuto a minuto también, así sacamos promedios".

Y apenas puso sus pies en Buenos Aires, la top model cumplió su promesa, posteó en Instagram una foto junto a sus hijas con la leyenda: "Con los amores de mi vida!!!! #felicidadtotal (almorzando en su lugar preferido)".

A pesar de las declaraciones picantes, dijo no estar enojada con Cubero. "Está todo bien", afirmó.

Por su parte, Facundo Moyano también se negó a admitir la oficialización del romance con la modelo.

"De esto no voy a hablar porque es mi vida personal", dijo y aclaró que la visita era oficial y que no debería haber ningún tipo de revuelo por eso ya que él está vinculado al sindicato como presidente de la comisión de transporte. "Mi viaje lo iba a hacer igual. Salí a cenar con ella en mi tiempo libre y eso no lo paga el sindicato". Además, remarcó: "Mi tiempo libre, mi privacidad, no lo pagan ni los argentinos ni el sindicato. Mi privacidad es mía y no la tengo que compartir con nadie".

Explicó que el sindicato pagó el pasaje y el alojamiento en un hotel. Viajó con otras dos personas de la entidad. "No hay nada raro, ninguna ilegalidad ni inmoralidad. Los únicos que podrían estar indignados son los trabajadores de peaje porque son los fondos de ellos, y ellos no están indignados. Y si lo están, tendrán que votar, es un sindicato muy democrático. Si no están de acuerdo con la conducción, lo pueden cambiar", manifestó.

Moyano también dejó en claro que Nicole estuvo en otro hotel y lo pagó ella. "Yo salgo con quien quiero, hago cosas normales porque no tengo nada que ocultar ni esconder", afirmó. Luego definió: "Esto no es un reality show".

Claro, esta historia tiene mucho de eso, ya que empezó hace pocas semanas y de a poco se fueron conociendo datos. Todo arrancó con una cena. Luego apareció un video en un ascensor que dio cuenta de que la relación ya era más íntima. Después llegó el viaje a España y la foto del beso en un restaurante. Por último, la confirmación del vínculo con la invitación a la Embajada.

A pesar de todo esto, Moyano no quiso responder si está enamorado: "Es un problema mío", contestó.