Nació Donna, la hija de "Rulo" de CQC

19/09/2017 -

Apenas minutos después de ser papá de Donna junto a su mujer, Gabriela Sari (33), Damián "Rulo" Schijman (37) compartió su felicidad y emoción a través de su cuenta de Twitter.

"¡Gracias a la vida por enseñarme el verdadero amor! Estamos fascinados con la llegada de DONNA @Gabysari TE AMO con todo mi ser", publicó el ex CQC junto a emojis de corazones y una mamadera alusiva, además de otro muy particular de un "pollito" rompiendo el cascarón, simbolizando el nacimiento.

La pequeña, la primogénita de la pareja, nació en el Sanatorio de los Arcos y pesó 3,200 kg. "Darian está feliz porque soñaba con tener una hija. Es el hombre de mi vida. Nuestra beba llega en el mejor momento, nos sentimos fuertes como pareja", había expresado la actriz un par de meses atrás, cuando anunciaron el nombre de la niña.

"Me emociona verlo tan paternal, no me equivoqué al elegirlo, mi hija va a tener un padrazo’, agregó por entonces Sari, quien lleva poco más de tres años en pareja con el flamante padre de la niña.