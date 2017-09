Advertencias: cómo se contagian o se contraen los casos de SUH

Fotos RECOMENDACIONES. Hay que mantener la higiene, siempre.

Los niños son los más propensos a contraer la enfermedad y la Dra. Teresita Flores explicó el proceso de contagio del Síndrome Urémico Hemolítico.

"La forma más frecuente de contraerla es porque los alimentos están contaminados o el agua contiene la bacteria. También algunas veces se contrae por contacto directo con la persona o animal que esté infectado con esta bacteria. Existe también lo que se llama la contaminación cruzada, que se produce cuando hay un alimento que está contaminado, al cual se lo pone en contacto con el que no está contaminado y esto es riesgoso cuando se preparan los alimentos crudos. ¿Cómo se dan estos casos? Por ejemplo cuando la mamá cocina, generalmente está preparando carne, y en la misma tabla pica después las verduras que no van a pasar por procesos de cocción y esa verdura o lo que haya tocado esa tabla, inmediatamente contamina lo que no tenía la bacteria. Por eso se recomienda siempre utilizar distintos utensilios para la carne sobre todo la molida o picada. También tiene que ver el lavado inadecuado de manos, lo cual contamina demasiado", indicó la nefróloga infantil. .