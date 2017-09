Burlando: "Las rejas del penal deben estar ansiosas por ver a Natacha"

Fotos Burlando, duro contra Jaitt.

Hoy 08:24 -

Luego de que se filtrara un audio en el que Fernando Burlando y Natacha Jaitt arreglaban un acuerdo de confidencialidad en el marco del escándalo con Diego Latorre, el abogado salió a hablar y aseguró que "las rejas del penal deben estar ansiosas por ver a Natacha".

"Yo no lo escuché porque soy un tipo muy seguro de las cosas que digo y las cosas que hago. No creo que haya nada irregular, soy un profesional tratando de explicar o hablar cómo son las cosas", expresó en diálogo con la prensa.

Te recomendamos: Yanina: "Mis hijos no pueden suspender su vida porque su papá es un pelotudo"

Luego agregó: "Mucha gente me habló por este tema, y no estoy enojado, pero me pasa que estoy perdiendo la paciencia porque seguir perdiendo tiempo con esto cuando hay cosas tan importantes que hablar es increíble". Al mismo tiempo, consideró que los profesionales que asisten a la morocha la están "terminando de hundir".

Finalmente, dijo que se trata de un caso muy serio, en el que Diego insinuó deseos de terminar con su vida. "Me dijo que me encargue de sus hijos. La antepenúltima vez que me llamaron por un caso así fue un hecho que se concretó en la realidad. Fue Alberto Pesquera".