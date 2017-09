Rio Ferdinand intentará entrar al boxeo profesional

Fotos Rio Ferdinand en su faceta boxística

A sus 38 años y dos después de retirarse de los terrenos de juego, Rio Ferdinand desea volver a ser deportista profesional. Pero no quiere regresar a la Premier sino probar suerte en otra disciplina: el boxeo.

La leyenda del Manchester United, que actualmente ejerce como comentarista en BT Sport, lleva semanas mostrando su pasión boxística en las redes sociales y este martes anunció que formará parte del desafío Defender To Contender de Betfair.

"El boxeo es un deporte increíble para la mente y el cuerpo. Siempre me ha gustado y este reto es la oportunidad perfecta para mostrar a la gente lo que es posible. No es algo que me tome a la ligera. No todo el mundo puede ser boxeador profesional, pero con el equipo que está juntando Betfair y mis ganas de triunfar, cualquier cosa es posible", dijo Ferdinand, que agregó: "He ganado títulos, ahora quiero un cinturón".

Ferdinand se preparará con Richie Woodhall, excampeón del peso supermediano de la WBC, quien planificó un exhaustivo programa de entrenamiento, en el que se incluyen sesiones con boxeadores en actividad, para que el exfutbolista consiga obtener la licencia para boxear del British Boxing Board of Control (BBBOC). "Pienso de verdad que Rio puede boxear como profesional si se le da tiempo. Tiene potencial para ganar un título en el futuro", comentó Woodhall.