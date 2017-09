Lo que tienes que saber cuando compras en el exterior y regresas

Hoy 09:07 -

Para una gran mayoría, las compras son parte de la experiencia cuando se elige visitar un punto nuevo en el mundo. Sin embargo, las dudas a la hora de enfrentarse al control aduanero alerta a quienes desconocen el sistema. En ese sentido, el programa 'Justo Vos' del ministerio de Justicia y Derechos Humanos diseñó un proyecto que busca acercar el entendimiento de las normas y facilitar su comprensión en un lenguaje claro. A continuación, todo lo que necesitás saber cuando volvés del exterior.

Cuando vuelvo de otro país ¿controlan mi equipaje?

Sí, cuando venís del exterior tenés que pasar con tu equipaje por la aduana y presentar un formulario para declarar las compras que hiciste fuera del país.

¿Quién tiene que darme el formulario para presentar en la aduana cuando compré cosas en el exterior?

La compañía de transporte tiene que darte el formulario que tenés que completar cuando entrás al país. Si no te lo da la compañía de transporte, te lo tienen que dar en la aduana. También podés descargar el formulario en http://www.afip.gob.ar./viajeros/

¿Qué debo informar a la AFIP en el formulario cuando vengo del exterior?

Tenés que informar si ingresás al país con bienes comprados en el exterior.

Si ingresás con bienes comprados en el exterior, tenés que informar si el valor de esos bienes es mayor al valor máximo que se puede ingresar sin pagar impuestos.

¿Qué hago cuando paso por la aduna si no compré nada en el exterior?

Si no compraste nada en el exterior pasas por la aduana por la vía que se llama "No tiene para declarar". En esa vía pueden controlar tu equipaje con escáneres o no controlarlo.

¿Qué hago cuando paso por la aduana si compré cosas en el exterior por un monto menor al permitido sin pagar impuestos?

Si compraste cosas en el exterior por un monto menor al permitido sin pagar impuestos, cuando pasás por la aduana andá a la vía que se llama "No tiene para declarar". En esa vía pueden controlar tu equipaje con escáneres o no controlarlo.

¿Qué hago cuando paso por la aduana si compré cosas en el exterior por un monto mayor al permitido sin pagar impuestos?

Si compraste cosas en el exterior por un monto mayor al permitido sin pagar impuestos, cuando pasás por aduana andá a la vía que se llama "Tiene para declarar". En esa vía, el personal de aduana va a controlar los bienes que declaraste.

¿Qué me van a pedir en la aduana si compré cosas en el exterior por un monto mayor al permitido sin pagar impuestos?

Si compraste cosas en el exterior por un monto mayor al permitido, cuando pasás por la aduana te van a pedir:

El formulario que te dieron para que declares los bienes que compraste en el exterior.

Pagar una suma de dinero igual a la mitad del valor que supera el valor máximo permitido. Por ejemplo, si hiciste una compra por 400 dólares, superaste en 100 dólares el valor permitido, por lo tanto, vas a tener que pagar 50 dólares.

¿Cuál es el valor de los bienes que puedo ingresar al país sin pagar impuestos?

Si viajás en avión o por vía marítima:

300 dólares las personas mayores de 16 años.

150 dólares las personas menores de 16 años.

Si viajás por tierra o por un río:

150 dólares las personas mayores de 16 años.

75 dólares las personas menores de 16 años.





¿Qué pasa si no declaro los bienes que compré en el exterior por un monto mayor al permitido sin pagar impuestos?

Si compraste cosas en el exterior por un monto mayor al permitido sin pagar impuestos, el servicio aduanero hará un acta, secuestrará esos bienes y hará la denuncia.