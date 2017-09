Video: un autobús impactó contra otro y se incendió

Fotos Así quedó uno de los micros protagonistas.

Hoy 11:41 -

En las redes sociales, se filtró un video que muestra el momento exacto en el que un autobús choca a otro, impacta contra un local y desata un incendio.

De acuerdo a lo informado por los medios, el choque ocurrió ayer en el distrito de Queens, Nueva York. Un autobús fuera de control impactó con la parte trasera de otro y terminó estrellándose contra un restaurante. Luego, se prendió fuego.

Las imágenes son impactantes: