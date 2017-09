Old Lions gritó campeón regional en la categoría M16

20/09/2017 -

Los chicos del Old Lions se consagraron días atrás campeones del Torneo Regional del NOA en la categoría M16. Jugaron diez encuentros, ganaron ocho, empataron uno y perdieron el restante, para ser los grandes merecedores del título. Ayer, buena parte del plantel visitó EL LIBERAL y los referentes expresaron la enorme felicidad que siente el grupo por tamaño logro.

La plantilla azulgrana estuvo compuesta por Maximiliano Acuña, Ivo Ayuch, Lucas Barey, Benjamín Bravo Ferreyra, Lucas Bravo, Gonzalo Campos, Ignacio Camus, Pablo Castillo, Sebastián Contreras, Gonzalo Cruz, Julián Delgado, Lisandro Enrrique (capitán), Ignacio González Comán, Marcelo Ledesma, Gabriel Montinho, Juan Cruz Nazar Maglio, Tobías Olle, Patricio Ortíz, Tomás Otreras, Francisco Paste, Enzo Pecora, Justino Rovarini, Bautista Torresi, Brian Gómez y Tobías Alfano. Entrenador: Miguel Breveta. Manager: Fernando Cuello. Capitán y subcapitán Lisandro Enrrique, capitán del equipo, destacó todas las virtudes del grupo en lo humano y en lo deportivo.

“Esto es un premio al esfuerzo que se hizo durante todo el año. Luchamos y aquí nos encontramos con este logro. Les agradecemos al entrenador y al manager por el trabajo que hicieron con este grupo”, destacó. “Nos destacamos tanto por lo físico como por el juego. Todas las semanas se trabajó mucho en lo físico y trabajamos siempre con pelota, eso hizo que sea un grupo que pueda aportar en los dos aspectos”, agregó el octavo. A su vez, Enrique agregó: “Los equipos salteños son muy buenos y mostraron un gran nivel. Nosotros desde que competíamos con los equipos tucumanos que estábamos muy cerca de conseguir un título. Por diferentes circunstancias no se nos daba. Hoy lo logramos y nos sentimos felices. Lo que más rescato de este grupo es la unión y la amistad. Eso ayudó para que dentro de la cancha podamos dar más. Tenemos una buena camada”.

A su vez, el subcapitán de Old Lions, Justino Rovarini, opinó: “Lo mejor de este grupo es la entrega en cada entrenamiento. Esto es fruto del entreno. Fuimos creciendo como equipo en el certamen. Eso fue fundamental. Fuimos los mejores. Nosotros especializamos nuestro juego en los fowards. Allí nos destacamos”. Seguidamente, Rovarini comentó: El nivel de los salteños me pareció muy bueno. Mostraron cosas interesantes, por el estilo de juego. Nos enfrentamos a buenos equipos”, cerró el jugador de Old Lions M16.