Ateneo Voleibol y un gran trabajo

20/09/2017 - Las chicas de Ateneo Voleibol Club viven un gran momento deportivo en la presente temporada 2017. Recientemente, dos jugadoras del club acaban de lograr la clasificación para representar a Santiago del Estero en los Juegos Nacionales Evita en Mar de Plata en octubre en la disciplina de Beach Vóley. Se trata de la dupla capitalina integrada por Martina Cabañas y Julieta Galván Huespe, quienes mostraron un alto nivel de juego el fin de semana para coronar su trabajo con el título. En el cierre del certamen provincial de beach vóley las chicas de Ateneo Voleibol Club vencieron en gran duelo decisivo a la dupla integrada por Contreras y Taboada, ambas jugadoras del Club Atlético Mitre. En tanto que en la instancia de semifinales, Martina Cabañas y Julieta Galván Huespe dejaron en el camino a la dupla compuesta por Papalardo y Coronel de la ciudad de Fernández. La dupla campeona no ocultó su felicidad por el gran triunfo que lograron en la final ante las chicas de Mitre, bajo la conducción del prestigioso entrenador y profesor de Educación Física, Pablo Catálfamo. Campeonas Por otro lado, las chicas de Ateneo Voleibol Club pegaron el grito de campeón recientemente en el certamen Federativo Anual Fuvase temporada 2017, en la categoría Sub 13 y en forma invicta, así como también en la división Sub 19, también en la rama femenina En lo que respecta a la categoría Sub 13, las pequeñas vencieron en semifinal al equipo de Independiente Fernández Vóley por tres sets a cero, para luego disputar la gran final ante el conjunto de Sirio Libanés de Suncho Corral, al que derrotó por otro inapelable 3 setes a 0. De esta manera, el elenco juvenil dio el salto de calidad nuevamente y en calidad de visitante. Éste es el plantel Sub 13: Ana Pérez Ramírez, Nahiara Deroy, Julieta Galván Huespe, Máxima Guzmán, Martina Cabañas, Zoe Díaz Gigena, María Contreras, Noelia Navarrete y Erina Sández. En tanto que en la categoría Sub 19, Ateneo Voleibol Club superó en semifinales a Fernández Vóley por 3 sets a 0 y en la final también de visitante superó a Olímpico por 3 a 0 para coronarse como las mejores. Éste es el plantel del Ateneo Voleibol Club: Gimena Herrera, Julieta Galván, Florencia Corvalán, Martina Valdez, Emilia Hisse, Melani Flores (capitana), Elena Carol (líbero), Paula Roldán Secco, Ivana Romano, Florencia Peralta y Martina Cabañas. Entrenador: Pablo Catálfamo. Ayudante técnico: Facundo Catálfamo. De esta manera, el vóley de Ateneo festejó en tres divisiones, dejando bien en claro el gran trabajo que se está desarrollando en estas prestigosa entidad capitalina. Ahora se vendrá el desafío nacional.