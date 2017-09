La vigésima fecha del Campeonato Apertura pasó a puro goles

20/09/2017 -

El pasado fin de semana, se jugó la vigésima fecha del Campeonato Apertura que organiza la Liga Interescuelas de Fútbol Infantil (LIFI) donde varios equipos lograron obtener resultados sorprendentes, marcando esa jornada como una de las fechas con mayor cantidad de goles. En esta ocasión, fueron 108 los tantos marcados en las diferentes categorías. El Santiago Lawn Tennis Club y Sarmiento de La Banda fueron los equipos que tuvieron una buena mañana goleando a equipos complicados. Los resultados que dejó la fecha 20º son los siguientes. Categoría 2004: Estrella Roja 1, Estrella del Sur 1; Comercio Central Unidos 0, Tricolor 2; Jorge Donis 7, Golcito 0; Luis Valoy 1, Ferroviaritos 1; Santiago Lawn Tennis Club 1, Galguitos 1; Niños Unidos 0, Sarmiento 10. Categoría 2005: Estrella Roja 0, Estrella del Sur 2; Comercio Central Unidos 2, Tricolor 5; Jorge Donis 3, Golcito 0; Luis Valoy 3, Ferroviaritos 0; Santiago Lawn Tennis Club 1, Galguitos 4; Niños Unidos 0, Sarmiento 2. Categoría 2006: Estrella Roja 1, Estrella del Sur 5; Comercio Central Unidos 0, Tricolor 3; jorge Donis 2, Golcito 0; Luis Valoy 4, Ferroviaritos 0; Santiago Lawn Tennis Club 1, Galguitos 0; Niños Unidos 0, Sarmiento 6. Categoría 2007: Estrella Roja 0, Estrella del Sur 1; Comercio Central Unidos 7, Tricolor 0; Jorge Donis 1, Golcito 0; Luis Valoy 2, Ferroviaritos 2; Santiago Lawn Tennis Club 11, Galguitos 0; Niños Unidos 0, Sarmiento 0. Categoría 2008: Estrella Roja 1, Estrella del Sur 0; Comercio Central Unidos 1, Tricolor 0; Jorge Donis 1, Golcito 0; Luis Valoy 6, Ferroviaritos 0; Santiago Lawn Tennis Club 5, Galguitos 0; Niños Unidos 0, Sarmiento 0.

Próxima fecha

La fecha 21º también ofrece una cartelera auspiciosa y tendrá los siguientes encuentros. Ferroviaritos vs. Jorge Donis; Luis Valoy vs. Galguitos; Estrella del Sur vs. Santiago Lawn Tennis Club; Tricolor vs. Estrella Roja; Sarmiento vs. Comercio; Güemes vs. Niños Unidos.