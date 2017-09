Unión Solís organiza la continuidad del Torneo Amistad

20/09/2017 - El próximo sábado se pondrá en juego una nueva jornada del Torneo Amistad Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, con una atrayente cartelera en todas las diferentes divisiones. En esta ocasión se disputará la sexta fecha y el representativo de Unión Solís será el encargado de la organización, en el predio de UPCN. Hasta el momento, la competencia está marcada por la paridad en la tabla de posiciones y en esta jornada los equipos intentarán seguir sumando. En la misma, se destaca el duelo que sostendrán Escuela del Norte Oliva ante Pablo VI. No menos importante será el encuentro entre la Escuela de Pino Urquiza y La Loma. Programa Categoría 2003/04: 10, Pablo VI vs. Escuela del Norte Oliva; 10.35, Unión Solís vs. Los Kukys; 11.05, Los Quiroga vs. Estrella del Norte; 11.35, Unión Solís B vs. La Loma. Categoría 2005/06: 10, Pino Urquiza vs. La Loma; 10.35, Unión Solís vs. Los Kukys; 11.05, Escuela del Norte Oliva vs. Pablo VI; 11.35, Estrella del Norte vs. Los Quiroga. Categoría 2007/08: 10, Estrella del Norte vs. Los Quiroga; 10.35, Pablo VI vs. Escuela del Norte Oliva; 11.05, Unión Solís vs. Los Kukys; 11.35, Estudiantes vs. La Loma. Categoría 2009/10: 10.30, La Loma vs. Estudiantes; 11.05, Escuela del Norte Oliva vs. Pino Urquiza.