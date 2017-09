FÚNEBRES | 20 de Septiembre de 2017

20/09/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Mario Edmundo Mendoza

- Dorila Soledad Ovejero (Las Termas)

- María Baldramina Ibáñez (La Banda)

- Benita Escobar (La Banda)

- Mario Nicanor Santillán (Frías)

- Marta Angélica Trungellitti de Pérez Roberti (Tucumán)

- Carlos Enrique Suárez (La Banda)

- Margarita del Valle Leiva de Manestar (La Banda)





Sepelios Participaciones

BARRIONUEVO, FRANCISCA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Silvia Noemí del Valle Encalada, sus hijas Fernanda y Sabrina participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

BARRIONUEVO, FRANCISCA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Dr. Roberto O. Encalada, su esposa Emma Silvia Finno, sus hijos Maria Belén y Roberto, nietos e hijos politicos participan con profunda tristeza su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS DE URQUIZA, ELMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Madre querida: nunca te olvidaré, te amo hasta la eternidad. Su hijo Hugo, hija política Roxana, nietas Cristina, Florencia, Santiago; nietos políticos y bisnietos.

CASTELLANOS DE URQUIZA, ELMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Querida Mami Elma, fuiste y serás la mejor madre y abuela que pudimos tener, tus ojitos se cerraron silenciosamente y con una gran paz, con tus 92 años estabas sana, eras fuerte, noble y justa. Viejita nuestra sabíamos que iba a pasar y debíamos estar preparados, pero tu ausencia es tan grande y dolorosa que no logramos aceptarla. Nuestra resignación a tu partida será eterna, nuestro consuelo es que en el Cielo una gran familia te recibe, tus hijos queridos José y Cristi, Kiko y el Papi Florencio. Vivirás eternamente en nuestras vidas. Jesús gracias, por permitirnos de haber disfrutado cada día de su larga vida. Tu hija Virginia, tus nietos Mariela, Silvina, Marcelo y María de los Ángeles; nietos políticos Diego, Pablo y Milagros; tus bisnietos Shaiel, Nahuel, Ignacio, Joaquín y el bebé que acunaste en tus brazos César Benjamín.

CASTELLANOS DE URQUIZA, ELMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Mami Elma: fuiste mi madre, te cuide y te amé como si lo fueras, te voy a extrañar por siempre, se que estás en un lugar de luz y colmada de paz, por siempre una hija más Chonga.

CASTELLANOS DE URQUIZA, ELMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Viejita: tengo el corazón lastimado, un gran vacío, tantos recuerdos, tantas cosas preciosas compartidas, te amo con el alma. Lloro y lloraré por siempre tu ausencia, pero tu perfume y tu presencia está en cada lugarcito de nuestra casa. Me reconforta haberte disfrutado mamita querida y saber que pronto nos reuniremos nuevamente. Gracias por todo el cariño que mediste. Tu nieta Mariela, tu nieto político Diego, y tu bisnieta Chiquita "Preciosa" Shaiel.

CHAMAS, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/9/17|. Querido tío Chicho, siempre te recordaremos con mucho amor y como un gran anfitrión. Sus sobrinos Pimpy y Chichi; sus hijos Sebastián, Belén y Constanza acompañan con profundo dolor a Chihí, Edy, Mari; hijos y nietos. Que descanses en paz.

CHAMAS, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/9/17|. Querida amiga hermana Chichi, Ceci, Edy y demás familiares: conozco el intenso dolor de perder un hermano ¡Se los quiere tanto! Por eso estoy acompañándolos fraternalmente por la partida del alma de Chicho al Reino de los Cielos. La Divina Misericordia que es Pura Justicia resolvió que este gran amigo había sufrido demasiado y lo llevó al reposo. Solamente saber que él ya no sufre, debe servirles para atenuar vuestro dolor, eso y el cariño de todos cuantos somos como parte de la familia Chamas. Un abrazo fraternal. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola e hijos.

CHAMAS, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/9/17|. Tati Lucio, Techy Abalos y sus hijos Soledad, Eugenio y Alejandra junto a sus respectivas familias participan del fallecimiento del hermano de su amiga Chichi. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAMAS, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/9/17|. Emilce Avido participa el fallecimiento del hermano de su querida amiga Chiqui y Edy. Eleva oraciones en su memoria.

CHAMAS, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/9/17|. Ana María Elli de Chamas participa el fallecimiento de su cuñado. Eleva oraciones en su memoria.

GÓMEZ, TITO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Rodolfo Galván, su esposa Reina Morales, sus hijos Fernando, María Noel y María Agustina y nietos. Acompañan con profundo dolor a Liliana y a su querida familia. Ruegan que Dios les dé una pronta resignación. Elevamos oraciones en su memoria.

JEREZ, OSCAR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Elías Suarez, su esposa Mercedes, sus hijos Florencia y Martín acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ, OSCAR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Sus vecinos de calle Entre Ríos: Monina y Rodolfo Luna participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda la familia en estos momentos.

JEREZ, OSCAR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Silvia Luna de Díaz y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

JEREZ, OSCAR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Renato Ciocci y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MENDOZA, MARIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Sus hijos Mariana, Sebastián, Alejandra y Luciana, hijos políticos Daniel y Juan, su compañera Selva e hijas Sasha y Solange. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787

MENDOZA, MARIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Ricardo Carabajal e Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Alejandra.

MENDOZA, MARIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. María Eugenia Carabajal y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Alejandra.

MENDOZA, MARIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Karina Carabajal Ghisolffi participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Alejandra.

MENDOZA, MARIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Raúl M. Vergottini, María Cristina Vergottini, Juan C. Vergottini y Adriana T. Vergottini con sus respectivas familias participan su fallecimiento.

SALVATIERRA, OLGA BERNARDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. La comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida compañera Myriam Serrano y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

SALVATIERRA, OLGA BERNARDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Lidia, Paco Sanjuan y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Myriam en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Selva Rojas Alcorta de Alegre, sus hijos Adriana, Juan José y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Marcelo y Patricia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Personal de Tarjeta Vitta participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Juan Bautista Paz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Gustavo Mariano Paz (h) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Dr. Juan Carlos Alegre participa con pesar su fallecimiento y acompaña a toda su familia en tan difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia acompañan en el dolor a sus hijos por la desaparición física de su papá. Que el Señor lo recoja en su gloria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Carlos A Ducca y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Farmacia Centro participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. María Clotilde Lami Hernández, Julio Edgardo Mansilla y familia participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga Patricia. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Amilcar Buenvecino, Regina Pereyra, Alejandro Buenvecino y flia. estrechan en un fuerte abrazo a Patri y Marcelito compartiendo su dolor. Que el Señor bendiga el eterno descanso de don Tuco.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Marcelo R. Lugones, Alicia A. Cesca junto a sus hijos, hijos políticos y nietos participan sentidamente de su fallecimiento y acompañan afectuosamente a sus hijos, hijos políticos y nietos dando gracias por su generosa vida y por su feliz encuentro con el Señor.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Los amigos de la Fundación Diálogo de Marcelo y María Marta: Ariel Álvarez Valdés, Héctor Demaría, Estela de Voget, Tucho Ricardo, Silvia Ledesma, José Loira, Beatriz Barbieri, Claudia Pacheco, Aníbal Aguirre, Sarife Abdala, Vanina Mulki, Sergio Quinteros, Horacio Quinteros, Priscila Masjorian, María Celia Afur, Chocho Ledesma, Tere Parra, Mónica Barrionuevo, Natalia Martí, Eugenia Leguizamón y Alicia Cesca lo despiden sentidamente, acompañando con afecto a sus hijos, hijos políticos, y hermanos. Y dan gracias a Dios por su generosa vida y por su feliz encuentro con el Señor.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Dani, Héctor y Marty participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Diego Jiménez, María Alejandra Cerro y su hijo Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Eva Beltrán Menéndez lamenta su fallecimiento. Acompaña a sus hijos Patricia y Marcelo en este difícil momento, tan doloroso.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Mónica Abate, su esposo Mario Castillo Solá y su hija Josefina acompañan con mucho afecto a su hija Patricia en este doloroso momento y ruegan una oración a su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

SANTIAGO, IBER HILARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Fernando Barrio y Carlos Barrio participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Dres. Domingo Celso y Manuel Argentino Vera participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus hijos Cr. Marcelo, Dra. Patricia y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. El consejo directivo, asociados y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con pesar el fallecimiento del padre de la farmacéutica Patricia Santiago y elevan oraciones en su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Gerardo Rosatti y flia. Participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Patricia y Marcelo en este doloroso momento

SANTIAGO, IBER HILARIO (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Personal de imprenta El Gráfico participa con profundo dolor el fallecimiento de su cliente y amigo "Tucu" y acompañan en este momento de dolor a sus hijos Patricia y Marcelo. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Flia. Moisés participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Nunca olvidaremos los momentos juntos. Siempre con nosotros, tus amigos Jorge Luis, Diego, Esteban, Gustavo y Carlitos participan con profundo dolor tu partida y rogamos oraciones en tu querida memoria.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Su hijo Osvaldo Pérez Roberti, su hija política Anita, sus nietos Abel, Mariano, Francisco y Elisa participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Sus hijas María Julia Pérez Roberti y Adriana Pérez Roberti, su hijo político Victorio Ivancovich, sus nietos Diego, Patricio y Andrea participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso en el Señor.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Su hermana Julia E.Trungelliti de Fioramonti, su hermano político Mario J. Fioramonti, sus sobrinos Mariana, Ana Valentina, Mario José y Luciana participan con profunda tristeza su fallecimiento. Piden por su descanso en la paz y el amor del Señor.

Invitación a Misa

CASTILLO VDA. DE PIÑERO CHEVALIER, ROSA E. (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/15|. Pasaron dos años desde que partiste hacia el cielo, te extrañamos como el primer día, el amor que sembraste permanece en nuestros corazones. Te recordamos siempre con una sonrisa, estamos seguros que era así como lo deseabas. Tus hijos Graciela, Carlitos, Zulma y Walter, nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

LUNA, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Amor hace un mes que mi corazón esta triste, el haberte perdido tan repentinamente es algo de lo que no estaba preparada. También pienso que solo saliste y te elevaste como solías hacerlo y explorar y recorrer las estrellas, pero esta vez te elevaste para siempre amor. Se que desde ese lugar tan maravilloso que estás mi miras y me das la fuerza y la fortaleza que necesito mi Gordito te extraño y mucho solo quedaron hermoso e inolvidables recuerdos, los que pasamos en familia te solía poner feliz. Hoy no te digo adiós solo un nos vemos amor, como solía hacerlo. Tu novia Susi, invita a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Mi niña amada, pasaron 5 meses que te fuiste a reencontrar con tu hermano Chogui, cuánto dolor provoco tu partida. No hay día en que no te extrañe como el primer día, que no necesite tus besos, tus abrazos. Hay momentos en que el dolor se convierte en impotencia y desesperación. No hay palabras que mitigue un poquito mi dolor. Porque yo te necesito aquí y ahora, que hago con este amor que tengo para vos, como continuar viva si no tengo razón para estarlo. Sos y serás el gran amor de mi vida. Por siempre y para siempre en mi corazón. Tus padres Alberto Luna y Magdy Salto, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco.

ROBATO, CARLOS HORACIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/15|. Su familia invita a la misa hoy a las 20.30 hs en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse dos años de su partida a la Casa del Señor.

SORIA, ABEL ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/16|. Hermano siempre habrá una lagrima, una flor y una oración. Descansa en paz. Su hermana Norma y flia. invitan a la misa con motivo de recordarse 1 año de su desaparición física hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

SORIA, ABEL ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/16|. Extrañar es sentir el vacío de alguien que se fue. Ese vacío que embarga tu vida, tu corazón y toda tu alma, un dolor inexplicable que no hay palabras que te consuelen. Extrañar es sentir como una parte de ti, se va cuando alguien parte lejos. Extrañar... lo vives, cuando realmente sabes lo que es valor de la amistad. Solo Dios sabe porque te llevó tan pronto de este mundo. No solo eras mi amigo, sino que también eras mi hermano. Y es por eso que el dolor de tu partida es inmenso y no cesa. Si me escuchas en este momento, y yo sé que es así, pídele a Dios que me de consuelo. Te extraño mucho amigo Abel Soria. Cucusa Bravo. Se oficiará una misa en su memoria hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

VILLARROEL, CARMEN RAMONA DEL VALLE (MERCY) (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/16|. El Señor es mi pastor nada me faltará jamás te olvidaremos, te llevamos en un lugar especial en nuestro corazón. Al cumplirse un año de tu partida al Reino de los cielos rogamos por tu eterno descanso en los brazos amorosos de nuestro Señor Jesús, donde ya no hay sufrimiento. Tu padre Ángel Alberto Villarroel, tu esposo Lito, tus hijos Martín y Melissa, tu hermana Ely, sobrina Carla, cuñado Carlos, tu nuera Noelia, tu nieta Eluney, tu yerno Emanuel, invitan a la misa que se oficiara hoy en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús a las 20.30 hs.

YUNES, HÉCTOR JOSÉ (Tito) (q.e.p.d.) Falleció en la Ciudad de Bahía Blanca el 13/9/16|. El Señor es mi pastor nada me falta, en verdes pastos Él me hace reposar y a donde brota agua fresca me conduce. Fortalece mi alma por el camino del bueno me dirige por amor de su nombre. Aunque pase por oscuras quebradas no temo ningún mal porque tu Señor estás conmigo. Mi hermano querido te extrañamos un monto, tus sobrinos, tus llamadas por teléfono. Pero estás feliz porque estás gozoso junto a nuestra familia. Te amo y te amaré siempre. Hoy haremos una misa en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs. Nazarena Yunes.

Agradecimientos

CASTELLANOS DE URQUIZA, ELMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Su hija Virginia agradece en especial a Chonga por tanta dedicación y cariño con el que la cuidaba cada día, a todos sus vecinos por tantas muestras de cariño hacia mi madre. Gracias a todos.

Recordatorios

SORIA, ABEL ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/16|. Elisa de Gallardo, sus hijos Oscar, Alfredo, Beto participan con tristeza al recordar el primer aniversario de su muerte.

SORIA, ABEL ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/16|. Acho Padilla y flia. participa con dolor al recordar el primer aniversario de la muerte de Abel.

SUÁREZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Pequeño ángel de luz. Has dejado siendo tan pequeño una grande huella en tu corta vida. Qué dios te dé el descanso eterno. Tus vecinos Rody y Ana Yñíguez Bravo. Tus amiguitos, compañeros de fulbito, Facundo, Agustin, Ramiro Yñiguez, Thiago y Maxi Paz. y Darío Martínez. Te recordaremos siempre!!!

YUNES, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Hace un mes que te fuiste y todavía me hago la idea de que hiciste un hermoso viaje a ese lugar donde está mi Señor, ahí no hay lagrimas ni dolor todo es amor. Gracias Jesús por todo lo hiciste en ella, te recuerdo a cada instante del día con todo mi amor.Tu hermana Nazarena Yunes.

ESCOBAR, BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Su sobrina Martha S. Escobar, participa con profundo pesar su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

ESCOBAR, BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Su sobrina Natalia Zurita, ignacio Rodriguez, Azul y Jazmín, participan con profudo dolor su fallecimieto. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Su sobrino Juan J. Escobar, Fany Paz, Lucy, Belén y Juan Andrés, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Su sobrina María de los Ángeles Zurita, Sergio Abdala, Juan Cruz, Guadalupe y Luján, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Sus fieles servidoras: Roxana y Ramona Sauco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

IBÁÑEZ, MARIA BALDRAMINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Su hijo Roberto, hija pol. Silvia Susana, y nietos part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy a las 9 hs. en el cement. La Misericordia. Caruso Cia. Arg. de Seg. - NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

LEIVA DE MANESTAR, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fi". Su esposo Marcelo Manestar "Coco", su hijo Marcelo Dalmasio Manestar; su nieta Nadia y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán son velados en calle Sáenz Peña, sus hoy a las 16 en el cementerio La Misericordia, previo oficio religioso en la Pquia. Cristo Rey La Banda.

LEIVA DE MANESTAR, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. "Hermana no estarás físicamente, pero vivirás en nuestro recuerdo, pidiendo a Dios te reciba en la Casa Celestial". Su hermano Luis Roberto Leiva, su hermana política Lidia Bustos; sus sobrinos Robertito y Adriana participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán son velados en calle Sáenz Peña, sus hoy a las 16 en el cementerio La Misericordia, previo oficio religioso en la Pquia. Cristo Rey La Banda.

LEIVA DE MANESTAR, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Su nieta Nadia despide con profundo dolor, cariño y amor a su querida abu. Eleva oraciones por su eterno descanso.

SUÁREZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Su esposa Norma Beatriz Hoyos, hijos Carlos, Leonardo, h/pol Cecilia, Gabriela, nietos y demás familiares partic. Su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Misericordia hoy a hs 9 . Servicio comunitario La Fraternidad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SUÁREZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Querido esposo: Dios y la Virgen te reciban en sus brazos. El vacio que dejas en nuestras vidas, es enorme pero tu recuerdo nos ayudará a seguir adelante en el día a día. Su esposa Norma Beatriz Hoyos, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Querido abuelo: quien pasó por nuestras vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad. Es imposible no estar triste, su ausencia duele pero su recuerdo siempre nos hará sonreir. Sus nietos Enzo David y Alvaro Fabricio, participan con dolor de tu partida. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Primo querido: Que el Señor te dé el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Su prima Josefa Suárez, su esposo e hijos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Dr. Sergio Jesús Vittar, su esposa Florencia Helman e hijas participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Jorge Vittar y Sra,sus hijos Fabiana, Sergio y Hernán Vittar Villavicencio acompañan en estos momentos de pesar a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. "Señor ya está ante ti recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Tus vecinos y amigos Mauricio Rodolfo y Rosa Melina Coronel, participan con profundo dolor tu partida hacia el Reino del Señor. Elevamos oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su suegra Rosario Gerez, sus cuñados Hugo y Liliana, su sobrino Maximiliano, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

SUÁREZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Tu partida es muy dolorosa, nos dejas un enorme vacío. Pero los momentos vividos quedarán guardados en nuestros corazones. Con profundo dolor participan de su fallecimiento sus hijos Leonardo y Fidel e hijas politicas Gabriela y Celia. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

OVEJERO, DORILA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Sus hijos: Roxana, Doris, Tito, nietos José, Lourdes, sobrinos nietos Carmen y Negula participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio local. Las Termas.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Sus hijas Carina y Lorena, sus hijos políticos Rolando y Hernán, sus nietos María Luz, Juan Ignacio, Thiago y Benjamín. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Su hermano Juan, su esposa Dora y sus hijas Claudia, Dora y Gaby participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Tu partida nos deja un profundo dolor. Su hermana Lidia y su esposo Rodolfo Ludueña participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Frías.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (Cachito) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana política María Eugenia B. de Santillán, sus hijos Alejandro y Pablo; Mariano y Cecilia; Álvaro e Ivana; sus nietos Bauti, Sol y Salvador y su querida amiga Felisa H. de Bustamante participa con inmenso dolor su fallecimiento.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Su sobrina Claudia Santillán, sus hijos Tamara, Brenda y Oscar, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Su sobrina Gabriela Santillán, su esposo Gustavo, sus hijos Valentina y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Su sobrina Soledad Ludueña, su esposo Ramiro y Analuz participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. La Comunidad Educativa de la Esc. Nº 17 "Félix Frías" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la colega Carina Alejandra Santillán. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. "Señor recíbelo en tu Reino Celestial". El equipo de gestión de la Esc. Nº 17 "Félix Frías" Prof. Mirta Angélica Rojas, María Agustina Quinteros y Analía Elizabeth Ramos, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la colega Carina Alejandra Santillán. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Tita López y Eduardo Pérez participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando su descanso en paz. Frías.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. La Comunidad de la Esc. Nº 750 "Dr. Eliseo Fringes" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Lorena Santillán. Rogamos oraciones en su memoria. Frías.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Mario Nieto y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su tío Cacho, pide oración por el consuelo de su flia. ante tan irreparable pérdida. Frías.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Mirta Carabajal y flia participa con profundo dolor el fallecimiento del tío de su cuñado Mario y hermano de su amiga Lidia. Descansa en paz junto a Dios. Consuelo a toda su flia.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. "Por siempre amigo y vecino. Descansa en paz". Tito y Nora Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando su descanso eterno. Frías.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Rosa Laura Dolores "Coca" participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Frías.

Querida Mami Elma, fuiste y serás la mejor madre y abuela que pudimos tener, tus ojitos se cerraron silenciosamente y con una gran paz, con tus 92 años estabas sana, eras fuerte, noble y justa. Viejita nuestra sabíamos que iba a pasar y debíamos estar preparados, pero tu ausencia es tan grande y dolorosa que no logramos aceptarla. Nuestra resignación a tu partida será eterna, nuestro consuelo es que en el Cielo una gran familia te recibe, tus hijos queridos José y Cristi, Kiko y el Papi Florencio. Vivirás eternamente en nuestras vidas. Jesús gracias, por permitirnos de haber disfrutado cada día de su larga vida. Tu hija Virginia, tus nietos Mariela, Silvina, Marcelo y María de los Ángeles; nietos políticos Diego, Pablo y Milagros; tus bisnietos Shaiel, Nahuel, Ignacio, Joaquín y el bebé que acunaste en tus brazos César Benjamín. CASTELLANOS DE URQUIZA, ELMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Mami Elma: fuiste mi madre, te cuide y te amé como si lo fueras, te voy a extrañar por siempre, se que estás en un lugar de luz y colmada de paz, por siempre una hija más Chonga. CASTELLANOS DE URQUIZA, ELMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17|. Viejita: tengo el corazón lastimado, un gran vacío, tantos recuerdos, tantas cosas preciosas compartidas, te amo con el alma. Lloro y lloraré por siempre tu ausencia, pero tu perfume y tu presencia está en cada lugarcito de nuestra casa. Me reconforta haberte disfrutado mamita querida y saber que pronto nos reuniremos nuevamente. Gracias por todo el cariño que mediste. Tu nieta Mariela, tu nieto político Diego, y tu bisnieta Chiquita "Preciosa" Shaiel. CHAMAS, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/9/17|. Querido tío Chicho, siempre te recordaremos con mucho amor y como un gran anfitrión. Sus sobrinos Pimpy y Chichi; sus hijos Sebastián, Belén y Constanza acompañan con profundo dolor a Chihí, Edy, Mari; hijos y nietos. Que descanses en paz. CHAMAS, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/9/17|. Querida amiga hermana Chichi, Ceci, Edy y demás familiares: conozco el intenso dolor de perder un hermano ¡Se los quiere tanto! Por eso estoy acompañándolos fraternalmente por la partida del alma de Chicho al Reino de los Cielos. La Divina Misericordia que es Pura Justicia resolvió que este gran amigo había sufrido demasiado y lo llevó al reposo. Solamente saber que él ya no sufre, debe servirles para atenuar vuestro dolor, eso y el cariño de todos cuantos somos como parte de la familia Chamas. Un abrazo fraternal. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola e hijos. CHAMAS, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/9/17|. Tati Lucio, Techy Abalos y sus hijos Soledad, Eugenio y Alejandra junto a sus respectivas familias participan del fallecimiento del hermano de su amiga Chichi. Ruegan oraciones en su memoria. CHAMAS, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/9/17|. Emilce Avido participa el fallecimiento del hermano de su querida amiga Chiqui y Edy. Eleva oraciones en su memoria. CHAMAS, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/9/17|. Ana María Elli de Chamas participa el fallecimiento de su cuñado. Eleva oraciones en su memoria. GÓMEZ, TITO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Rodolfo Galván, su esposa Reina Morales, sus hijos Fernando, María Noel y María Agustina y nietos. Acompañan con profundo dolor a Liliana y a su querida familia. Ruegan que Dios les dé una pronta resignación. Elevamos oraciones en su memoria. JEREZ, OSCAR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Elías Suarez, su esposa Mercedes, sus hijos Florencia y Martín acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. JEREZ, OSCAR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Sus vecinos de calle Entre Ríos: Monina y Rodolfo Luna participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda la familia en estos momentos. JEREZ, OSCAR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Silvia Luna de Díaz y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso. JEREZ, OSCAR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Renato Ciocci y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. MENDOZA, MARIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Sus hijos Mariana, Sebastián, Alejandra y Luciana, hijos políticos Daniel y Juan, su compañera Selva e hijas Sasha y Solange. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787 MENDOZA, MARIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Ricardo Carabajal e Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Alejandra. MENDOZA, MARIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. María Eugenia Carabajal y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Alejandra. MENDOZA, MARIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Karina Carabajal Ghisolffi participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Alejandra. MENDOZA, MARIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Raúl M. Vergottini, María Cristina Vergottini, Juan C. Vergottini y Adriana T. Vergottini con sus respectivas familias participan su fallecimiento. SALVATIERRA, OLGA BERNARDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. La comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida compañera Myriam Serrano y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SALVATIERRA, OLGA BERNARDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Lidia, Paco Sanjuan y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Myriam en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria. SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Selva Rojas Alcorta de Alegre, sus hijos Adriana, Juan José y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Marcelo y Patricia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria. SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Personal de Tarjeta Vitta participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Juan Bautista Paz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Gustavo Mariano Paz (h) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Dr. Juan Carlos Alegre participa con pesar su fallecimiento y acompaña a toda su familia en tan difícil momento. Eleva oraciones en su memoria. SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia acompañan en el dolor a sus hijos por la desaparición física de su papá. Que el Señor lo recoja en su gloria. SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Carlos A Ducca y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Farmacia Centro participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria. SANTIAGO, IBER HILARIO (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. María Clotilde Lami Hernández, Julio Edgardo Mansilla y familia participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga Patricia. Ruegan oraciones en su memoria. SANTIAGO, IBER HILARIO (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Amilcar Buenvecino, Regina Pereyra, Alejandro Buenvecino y flia. estrechan en un fuerte abrazo a Patri y Marcelito compartiendo su dolor. Que el Señor bendiga el eterno descanso de don Tuco. SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Marcelo R. Lugones, Alicia A. Cesca junto a sus hijos, hijos políticos y nietos participan sentidamente de su fallecimiento y acompañan afectuosamente a sus hijos, hijos políticos y nietos dando gracias por su generosa vida y por su feliz encuentro con el Señor. SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Los amigos de la Fundación Diálogo de Marcelo y María Marta: Ariel Álvarez Valdés, Héctor Demaría, Estela de Voget, Tucho Ricardo, Silvia Ledesma, José Loira, Beatriz Barbieri, Claudia Pacheco, Aníbal Aguirre, Sarife Abdala, Vanina Mulki, Sergio Quinteros, Horacio Quinteros, Priscila Masjorian, María Celia Afur, Chocho Ledesma, Tere Parra, Mónica Barrionuevo, Natalia Martí, Eugenia Leguizamón y Alicia Cesca lo despiden sentidamente, acompañando con afecto a sus hijos, hijos políticos, y hermanos. Y dan gracias a Dios por su generosa vida y por su feliz encuentro con el Señor. SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Dani, Héctor y Marty participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Diego Jiménez, María Alejandra Cerro y su hijo Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Eva Beltrán Menéndez lamenta su fallecimiento. Acompaña a sus hijos Patricia y Marcelo en este d