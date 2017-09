Fotos Santiagueños relataron cómo vivieron la tragedia

20/09/2017 -

Mientras la Cancillería del gobierno argentino informó que no había compatriotas afectados por los sismos en México, los santiagueños que se encuentran en ese país contaron cómo vivieron la situación que conmovió a todo el mundo.



Facundo Juárez, ex integrante del plantel de Mitre y actual futbolista del club Celaya, se comunicó con EL LIBERAL para contar que vive "a 250 kilómetros del Distrito Federal, pero aquí no se sintió nada. Ahora estamos preocupados por posibles réplicas". Señaló que "el país está conmovido. Durante todo el día mis compañeros y yo recibimos llamados de familiares y amigos preocupados por nuestra situación, pero por suerte no nos pasó nada. Sabemos que la situación es grave y la gente está muy conmocionada y preocupada, mucha gente está siendo evacuada y también hay mucha gente desaparecida". Junto a Facundo, se encontraba el futbolista Adrián Toloza quien juega en el mismo club, al igual que Alfredo Moreno.

Ignacio Tahhan, actor, también se comunicó con EL LIBERAL desde México para contar cuál es su situación. "Estoy bien, junto a mi novia Estefanía Hinojosa, y mi hermano Gonzalo. Estuvo muy fuerte el terremoto, pero estamos bien. A mí me agarró justo cuando estaba grabando una escena que hacíamos en un subsuelo cuando, empezó a temblar todo. Fue tremendo. Se quebró un arco que sostenía los techos donde estábamos filmando. Cuando logré salir del recinto se cayó una barda. Gracias a Dios no nos pasó nada. Todos estamos muy bien".

Agustín Camus es médico cirujano y una de las personas que enviaron sus reportes a EL LIBERAL. Sostuvo que "la situación es de incertidumbre. Este martes se cumplían 32 años del terremoto que sacudió esta misma ciudad, por lo que por costumbre, todos los años se realizan simulacros para seguir haciendo conciencia en la ciudadanía sobre este suceso. Con lo que no contábamos, es que a unas horas de los simulacros programados como cada año, las alarmas sísmicas de la ciudad se hicieron sonar a las 13.14 horas de México". "Al caminar por las calles de la zona sur de la ciudad, en mi caso en la zona de Tlalpan, la gente en algunos casos se encontraba con la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo, otros con miedo a los daños que sufrieron sus hogares o locales comerciales en los que trabajan", señaló. Relató que "a algunos metros de donde yo me encontraba, se derrumbó el edificio de un supermercado de tamaño considerable, en el cual, al parecer nadie resultó dañado". Agregó que "los servicios de movilidad como el metro, taxis, y algunos otros como luz y servicios de celular, se cortaron. El ambiente que se vive es de incertidumbre, así como de un poco de miedo ante cualquier réplica", finalizó Camus.

Milagros Abalovich, quien también vive en México, en Playa del Carmen situada al sudeste del país comentó la preocupación con la que viven por estas horas en el país. Andrés Tagliavini, es otro santiagueño que se encuentra en México. El director de cine, fue contactado por su hermana Gabriela, quien indicó que ‘sabemos que está bien. Nos hemos comunicado pero no por mucho tiempo porque, en este momento, la señal de los teléfonos celulares no es buena‘. Un grupo de jóvenes bailarines santiagueños del Ballet Nativo de la Escuela Perfume de Carnaval, quienes viajaron a Mexico a realizar una gira por el Estado de Guerrero, Hidalgo y el DF, a través de la AIFL (Asociación internacional de folclor Latinoamericano), también vivió el sismo.

Amira Assefh Sambataro, contó a través de twitter: "Amigos y familia, otra vez temblo Mexico, esta vez si la sentimos pero estamos todos bien, fue muy cerca de donde nos encontrabamos, se derrumbaron muchos edificios, Dios acompáñe a Mexico..

Andrea Cisneros, otra de las bailarinas, contó que estaban a la espera del primer avión de la escala, que los llevaría hasta Panamá y antes de subir todos sintieron un sismo que a pesar de haber sido leve, los asustó. Por fortuna tomaron el vuelo y al llegar a Panamá los 15 se sorprendieron con tantos mensajes y llamadas de sus amigos y familiares preguntando si estaban bien. "Gracias a Dios ya no estábamos, lo mismo nos pasó el día 7; que tuvimos que viajas a Hidalgo y no sentimos el primer terremoto". Los 13 bailarines junto al director y dos mamás estiman llegar a la provincia durante la tarde del miércoles.