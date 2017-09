Fotos El Concejo Deliberante entregó distinciones a personalidades e instituciones del medio

20/09/2017 -

Durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Capital, se concretó ayer la entrega de distinciones a personalidades e instituciones del medio. Uno de los distinguidos fue el periodista de Canal 7 Santiago del Estero, Carlos Gómez, por haber recibido el premio Martín Fierro a su trayectoria profesional. También la presentadora y locutora, Elisa Ramos, también por el premio otorgado por Aptra en Las Termas de Río Hondo. Al respecto, el titular del cuerpo, contador Juan Manuel Beltramino, dijo que "se distingue a dos amigos, que están en la búsqueda de la noticia, que nos ayuda a gobernar. Nos indican las cosas que la gente ve y necesita. Son un oído más a la labor que tenemos, en la búsqueda de soluciones para la gente". Gómez, agradeció el reconocimiento "por ser parte de un momento especial en mi vida personal y profesional, lo cual me conmueve. Me emociono fácilmente, y dediqué a mi madre el Martín Fierro, por ser parte importante en esta trayectoria que me toca vivir, por los valores y principios inculcados". Elisa Ramos también agradeció la distinción de los ediles, e hizo un relato de su vida, de acontecimientos que la marcaron al momento de la prosecución de sus logros personales. Otros temas En la prosecusión de la sesión, la concejal Silvia Sayago (FC), propició el ingreso de dos proyectos de su autoría, uno de los cuales solicitó que un espacio físico del edificio del Concejo sea utilizado para reuniones por parte de organizaciones sociales no gubernamentales, iniciativa que fue remitida a comisión. A instancias de Sayago, también se sancionó la ordenanza que declara de "Interés Cultural, Comunitario y Social", el Encuentro sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Sobre tablas, se sancionó la resolución, propiciada por la concejal, Cecilia Balmaceda (FC), por el que se solicita al Ejecutivo que se sancione por daños en los espacios públicos. Balmaceda fundamentó su proyecto señalando que "en estas fechas son numerosos los eventos que se realizan en la ciudad, sobre todo en espacios públicos. La juventud, en gran cantidad, se concentra y moviliza por espacios verdes, la autopista, parques y barrios sin tener el debido cuidado del ecosistema que los rodea". Por su parte el edil radical, René Loto, compartió el proyecto del oficialismo e indicó que aquí debe intervenir el Estado, que debe regular la actividad. Consideró que no se pueden autorizar fiestas o estudiantinas desde el lunes. Reclamó que se deben ejercer los controles. Por último, el titular de la bancada del Frente Cívico, Lelio Manzanarez, apoyó la iniciativa de su par y repelió las consideraciones críticas de sus pares de la oposición, indicando que, si bien hay problemas que se detectan en algunos eventos, donde interviene la juventud, contrastan con los números de jóvenes alcoholizados.