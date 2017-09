Fotos Todos los protagonistas de la nueva liga nacional

20/09/2017 -

ZONA NORTE Grupo A COMUNICACIONES (Mercedes) Bases: Juan Pablo Figueroa y Emiliano Correa Escoltas: Isaiah Swann (extranjero) y José Defelippo (Sub23) Aleros: J. J. Moore (extranjero) y Fernando Funes Ala pívots: Lucas Arn y Ryan Amoroso (extranjero) Pívots: Gastón Essengue y Fernando Vallejos (Sub 23) DT: Fernando Rivero (sigue) ESTUDIANTES (Concordia) Bases: Sebastián Orresta y Leandro Vildoza (Sub 23) Escoltas: Rigoberto Mendoza (extranjero) y Mateo Bolívar Aleros: Anthony Smith (extranjero) y Alejandro Zurbriggen (Sub 23) Ala Pívots: Zvonko Buljan (extranjero) y Sebastián Uranga Pívots: David Doblas (extranjero) y Emilio Domínguez DT: Lucas Victoriano (nuevo) LA UNION (Formosa) Bases: Alejandro Konsztadt Escoltas: Jonathan Maldonado y Tobías Gómez (Sub 23) Aleros: Alexis Elsener y Federico Marín Ala Pívots: Ivory Clark (extranjero) y Anthony Young (extranjero) Pívots: Tayavek Gallizzi y Chaz Crawford (extranjero) DT: Leandro Ramella (nuevo) REGATAS (Corrientes) Bases: Santiago Vidal (extranjero) y Leemire Goldwire (extranjero) Escoltas: Juan Pablo Arengo (Sub 23) y Paolo Quinteros Aleros: Alexander Harris (extranjero) y Erik Thomas (Sub 23) Ala Pívots: Javier Saiz (Sub 23) y Fabián Ramírez Barrios Pívots: Fernando Martina y Chevon Troutman (extranjero) DT: Gabriel Piccato (sigue) SAN MARTÍN (Corrientes) Bases: Lucas Faggiano y Jonatan Treise Escoltas: Matías Lescano y Reynaldo García (extranjero) Aleros: Federico Aguerre Ala Pívots: Leonardo Mainoldi y Lucas González (Sub 23) Pívots: Justin Keenan (extranjero) y Jeremiah Wood (extranjero) DT: Sebastián González (sigue) Grupo B ATENAS (Córdoba) Bases: Juan Pablo Cantero y Franco Baralle (juvenil) Escoltas: Donald Sims (extranjero) y Mateo Chiarini (juvenil) Aleros: Juan Fernández Chávez y Leonardo Lema (juvenil) Ala Pívots: Diego Lo Grippo, Nicolás Romano y Juan Cruz Oberto (Sub 23) Pívots: Jerome Meyinsse (extranjero), Roquez Johnson (extranjero) y Joaquín Lallana (Sub 23) DT: Nicolás Casalánguida (nuevo) INSTITUTO (Córdoba) Bases: Gastón Whelan (Sub 23) y Santiago Scala Escoltas: Luciano González Aleros: Dwayne Davis (extranjero) y Miguel Gerlero Ala Pívots: Lenjo Kilo (extranjero), Facundo Piñero y Enzo Rupcic (juvenil) Pívots: Sam Clancy (extranjero) y Cristian Amicucci DT: Facundo Muller (nuevo) OLÍMPICO (La Banda)- Bases: Maximiliano Stanic y Facundo Vázquez (juvenil) Escoltas: Mauro Cosolito y Matías Bernardini (Sub 23) Aleros: Rodney Green (extranjero) Ala Pívots: Ramón Clemente (extranjero) y Facundo Giorgi Pívots: Justin Williams (extranjero) y Damián Tintorelli DT: Hernán Laginestra (Nuevo) QUIMSA (Santiago del Estero) Bases: Nicolás De los Santos, Juan Brussino y Gabriel Kalalo (Sub 23) Escoltas: Leonel Schattmann y Sebastián Lugo (juvenil) Aleros: Novar Gadson (extranjero), Sebastián Vega y José Montero (Sub 23) Ala Pívots: Dennis Horner (extranjero) y Leandro Monteros (juvenil) Pívots: Torin Francis (extranjero) y Roberto Acuña DT: Fabio Demti (sigue. Estaba como asistente principal de Néstor 'Che' García) SALTA BASKET Bases: Diego Gerbaudo y Pablo Bruna Escoltas: O'Darien Bassett (extranjero) y Rodrigo Haag (sub 23) Aleros: Lucas Goldemberg y Quinnel Brown (extranjero) Ala Pívots: Pablo Espinoza y Emilio Stucky (sub 23) Pívots: Alejandro Zilli y Reginald Buckner (extranjero) DT: Ricardo De Cecco (sigue) ZONA SUR Grupo C BOCA JUNIOR S Bases: Lucas Pérez y Raúl Pelorosso (Sub 23) Escoltas: Eduardo Gamboa y Matías Aristu (sub 23) Aleros: Adrián Boccia y Lucas Gargallo Ala Pívots: Mariano Fierro y Fotios Lampropoulos (extranjero) Pívots: Matthew Bryan Amaning (extranjero), Eduardo Vasirani y Agustín Caffaro (sub 23) DT: Gustavo Ismael Fernández (nuevo) FERRO Bases: Franco Balbi, Diego Figueredo y Tomás Spano (juvenil) Escoltas: Walter Baxley (extranjero) e Iván Gramajo (sub 23) Aleros: Aaron Harper (extranjero) y Martín Cuello Ala Pívots: Jazwyn Cowan (extranjero) y Ariel Ramos (sub 23) Pívots: Ignacio Alessio, Kevin Hernández y Rómulo Gusmao (sub 23) Dt: Ariel Rearte (nuevo) HISPANO AMERICANO (Río Gallegos) Bases: Diego Ciorciari y Nicolás Paletta Escoltas: Larry O'Bannon (extranjero) y Federico Giarraffa (sub 23) Aleros: Mariano Byró y Patricio Tabarez Ala Pívots: Kyle Austin (extranjero) y Gonzalo Torres (sub 23) Pívots: Perris Blackwell (extranjero) y Fernando Podestá DT: Marcelo Richotti (sigue) OBRAS BASKET Bases: Fernando Zurbriggen (sub 23) y Pedro Barral (sub 23) Escoltas: Tomás Zanzottera y Tomás Cocha (juvenil) Aleros: Quinton Campbell (extranjero), Steven Spieth (extranjero) y Luca Valussi (juvenil) Ala Pívots: Maurice Kemp (extranjero), Federico Barbotti (juvenil) Pívots: Lautaro Berra (juvenil), Joaquim Valdelicio (extranjero), Phillip Lockett (extranjero) y Martín Leiva. DT: Carlos Romano (nuevo) SAN LOR ENZO Bases: Gustavo Aguirre, Lautaro López (juvenil) y José Vildoza (Sub 23) Escoltas: Selem Safar, Dar Tucker (extranjero) y Lisandro Fernández (juvenil) Aleros: Marcos Mata, Leandro Cerminato (juvenil) y Juan Hierrezuelo (juvenil) Ala Pívots: Matías Sandes y Gabriel Deck Pívots: Javier Justiz Ferrer (extranjero) y Mathías Calfani (extranjero) DT: Gonzalo García (nuevo) Grupo D ARGENTINO (Junín) Bases: Lucas Cequeira y Gastón García (sub 23) Escoltas: Luciano Massarelli y Guido Mariani (sub 23) Aleros: Juan Cangelosi y Rodrigo Sánchez Ala Pívots: Malcolm Bernard (extranjero) y Matías Bortolín Pívots: Anthony Kent (extranjero) y Agustín Acuña (sub 23) DT: Eduardo Jápez (sigue) BAHÍA BASKET Bases: Luciano Parodi (extranjero) y Facundo Corvalán (juvenil) Escoltas: Máximo Fjellerup (sub 23), José Materán (extranjero, sub 23) y Santiago Vaulet (juvenil) Aleros: Juan Pablo Vaulet (sub 23) Ala Pívots: Hernán Jasen y Gonzalo Iglesias (extranjero) Pívots: Anthony Johnson (extranjero), Francisco Filippa (sub 23), Gerson Santo (extranjero) y Daniel Bordignon (extranjero) DT: Sebastián Ginóbili (sigue) GIMNASIA (Comodoro Rivadavia)- Bases: Gustavo Barrera (extranjero) y Manuel Buendía (sub 23) Escoltas: Shaquille Johnson (extranjero) y Juan Manuel Rivero Aleros: Franco Giorgetti y Joanki Mencia (sub 23) Ala Pívots: Daniel Hure y Estéfano Simondi (sub 23) Pívots: Jarrid Famous (extranjero) y Diego Romero DT: Martín Villagrán (sigue. Estaba como asistente de Gonzalo García) PEÑARO L (Mar del Plata)- Bases: Nicolás Gianella, Nicolás Zurschmitten (sub 23) y Juan Ignacio Marcos (juvenil) Escoltas: Karl Cochran (extranjero) y Jonathan Slider Aleros: Steffphon Pettigrew (extranjero) y Jerónimo Barón Ala Pívots: Alejandro Diez y Diego Guaita Pívots: Ricardo Glenn (extranjero) y Alejandro Alloatti. DT: Leonardo Gutiérrez (sigue. Abandonó la actividad como jugador) QUILMES (Mar del Plata)- Bases: Nicolás Ferreyra, Bruno Sansimoni (sub 23) y Bruno Provenzano (sub 23) Escoltas: Eric Flor y Juan De la Fuente (juvenil) Aleros: Enzo Ruiz y Emiliano Basabe Ala Pívots: Ricky Sánchez (extranjero) y Maximiliano Maciel Pívots: Omar Cantón, Iván Basualdo y Tomás Raimundo (juvenil) DT: Javier Bianchelli (sigue).