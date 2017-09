Fotos "Ni siquiera nosotros entendemos lo que pasó, mi hermano era muy tranquilo"

"No entiendo nada de lo que pasó. Nosotros estamos tan desconsolados y desconcertados como todos. Mi hermano era una persona muy tranquila, no existe una persona que diga que tenía o tuvo un conflicto con él", fueron las primeras palabras de Carlos Perea, hermano del adolescente que se suicidó creyendo haber matado a su madre de un tiro en la cabeza.

Cerca del mediodía, los médicos de la guardia del Hospital Regional le informaban a Carlos que su madre -Alicia Beatriz Suárez (53)- no logró sobreponerse a la grave lesión que tenía en la cabeza, causada por una bala a la altura del parietal derecho.

La mujer ingresó al nosocomio capitalino pasadas las dos de la madrugada del lunes, tras mantener una supuesta discusión con su hijo Gustavo (22), quien utilizando un revólver de su padre se quitó la vida. ‘Sé que hubo un bingo en el pueblo, pero no sé si ellos fueron, no es mucho lo que uno tiene para agregar. Mi hermano no me contó nada de ese supuesto incidente.

Lo único que te puedo decir es que en la casa vivían ellos 4, mi madre, mi hermano y mis dos sobrinas (hijas del mayor de los hermanos Perea)’.

Sobre el incidente, Carlos sostuvo: "Mi papá -que estaba separado hace 10 años de Alicia y reside a 400 metros de la casa donde ocurrió la tragedia- me contó que a la noche, cerca de la una de la madrugada dejó a las nenitas en su casa, lo habló a mi padre y le dijo ‘hacé quedar las chicas, hacé quedar las chicas’ y se fue".

Carlos continuó diciendo: "Salió corriendo muy rápido y mi padre nunca entendió qué pasaba. Mi papá las hace dormir y como a las 10 o 15 minutos mira su celular y ahí encuentra un mensaje de Gustavo que le decía: ‘la maté a la mami, le pegué un tiro. El mismo mensaje me lo mandó a mi’".

Sobre la relación que tenían la víctima y su hijo sostuvo: "Ellos tenían una relación normal, había discusiones como en toda familia, pero él era una persona muy tranquila, no ingería alcohol y mucho menos sustancias, no entendemos nada. No sabemos en qué momento le robó el arma a mi papá. El no sabía usarla".

"Esperamos que alguien nos diga algo de cómo sucedieron los hechos porque no sabemos si las mató antes de traerlas a las nenas o si la mató después", reveló Carlos antes de finalizar la entrevista. Los cuerpos de las víctimas fueron sometidos a autopsia y más tarde entregados a sus familiares para darle el último adiós.