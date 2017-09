La víctima pudo conocer a su madre biológica

20/09/2017 -

Después de conocer el veredicto, la fiscal María Emilia Gaem se mostró conforme con la sentencia del tribunal y resaltó que la víctima pudo rehacer su vida tras encontrar a su madre biológica. "Estamos satisfechos por esta condena, habíamos pedido 13 años, el tribunal le dio 10, lo que significa que consideró que el hecho, tal cual lo planteó la Fiscalía, ha existido", comenzó explicando la Dra. Ganem, coordinadora de la Unidad Fiscal de Añatuya. "Lo que se puede decir es que esta niña padeció abusos desde antes que tenía 10 años y que se fueron intensificando hasta llegar al acceso carnal y que prosiguió en formas inadecuadas en la sexualidad para una menor con distintos actos perversos y lo grave que fue el propio padre hacia su hija", remarcó. Respecto de la situación personal de la menor, precisó: "Ella era una niña que no conocía a su mamá, le habían dicho que su madre la había abandonado tras haber nacido, por lo que estaba en una situación de mucha vulnerabilidad, ya que no tenía a quién responder y unos padrinos la ayudaron tras haber dado a conocer los hechos". "Posteriormente se pudo ubicar a su madre biológica, se restableció ese vínculo que no había existido en 15 años y ahora está rehaciendo su vida", finalizó la representante del Ministerio Público.