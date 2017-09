Flor quiere ser Reina Nacional de la Independencia

20/09/2017 -

Florencia Nassif representará a Santiago del Estero en la elección de la Reina Nacional de la Independencia, certamen que se realizará este domingo 24, a las 20, en un hotel de Tucumán.

La joven, oriunda de Pinto, viajará mañana a Tucumán para ambientarse en lo que será la elección.

Flor contó a EL LIBERAL cómo fue elegida para participar de este importante acontecimiento social.

"Hace un tiempo me anoté en Faceebook en un certamen que se llama Reina de la Independencia. Tenía que enviar mi foto y mis datos. Ellos subieron mi foto y yo tenía que compartirla para que la gente la viera y así ponga like en ella. En quince días me avisaban si quedaba o no. Y así fue, en quince días me llamaron y me avisaron que era finalista para representar a Santiago del Estero en la categoría adulta en San Miguel de Tucumán", remarcó. "El certamen no consta solamente en mostrar la belleza de la participante, sino también la inteligencia y el nivel de cultura general de cada participante. Además tenemos que exponer sobre nuestra ciudad a nivel turístico y en qué influye con la Independencia. Las participantes tienen que dar charlas en colegios o clubes sobre los símbolos patrios y contar sobre el turismo de nuestra ciudad", puntualizó Flor.

Indumentaria

Añadió: "También, cada participante deberá llevar un traje típico o de fantasía que represente a su ciudad".

Contó que una vez elegida como la representante de nuestra provincia, inició una tarea de promoción a través de los distintos medios de comunicación social de Santiago del Estero y por las redes sociales.

Indicó que fue protagonista en un desfile benéfico que se realizó en el Fórum Centro de Convenciones Santiago del Estero.

"Estoy muy feliz de representar a mi provincia en un concurso de relevancia como es el de la Reina Nacional de la Independencia", remarcó la joven santiagueña.

"Me he preparado para esta instancia final. Sé que es difícil, pero no imposible", remarcó Flor en su diálogo con EL LIBERAL.