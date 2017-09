Lourdes Sánchez le declaró la guerra a "la Bomba"

20/09/2017 -

"Me pareció una falta de respeto que Gabo Usandivaras haya bailado sin remera y con pollera", dijo en su momento Gladys "la bomba tucumana", en la ronda de folklore. Y de ahí en más se entabló una guerra virtual con Lourdes Sánchez, la mujer del Chato Prada y bailarina de Usandivaras. "La Bomba es bastante falsa. Detrás de cámara es amorosa y en la pista tira mala onda", señaló Lourdes y agregó: "En la calle me hablan pestes de La Bomba y en Twitter la matan. No sé como será en un duelo telefónico".