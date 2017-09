Un formador de actores buscado por todos

20/09/2017 -

¿Qué le impresiona del mundo de la danza?

Primero, que cuando el bailarín se está preparando, no se jode: uno advierte claramente cuando el cuerpo se acaba de mandar una trastada y luego pasás de ‘poder’ a ‘no poder’ en un segundo. Los actores tenemos una posibilidad de plasticidad sobre el punto de vista desde donde trabajamos: una escena puede interpretarse así, pero admite también otros modos. En el mundo de la danza clásica hay cosas que no admiten otras formas. La impronta de no quejarse, de la templanza signa ese universo. En cambio, los actores realizamos pausas en los ensayos, hacemos mesa para conversar tal o cual detalle. Para los bailarines, la única mesa que existe es aquella usada por Pina Bausch para bailar "Café Müller".

Usted es un maestro buscado por los actores...

Sí. Colaboro con la formación de actores, porque entiendo al proceso como un acto de autonomía donde operan grandes colaboradores, pero en el colegio, por ejemplo, sigue existiendo una cuestión: si no prestás atención, el tema no funciona, porque la capacidad de atender no te la puedo regalar.