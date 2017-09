La Cámara de Diputados distinguió a Agostina Tarchini y Natalia Vera

Fotos TRAYECTORIA. La ciclista Natalia Vera fue una de las distinguidas.

La Cámara de Diputados de la provincia tuvo ayer una nueva sesión ordinaria, y en su transcurso entregó reconocimientos a las santiagueñas campeonas, Agostina Tarchini, mundial de tango, y Natalia Vera, panamericana de ciclismo.

Asistieron 27 legisladores a la sesión que incluyó la aprobación de declaraciones y el tratamiento de numerosas iniciativas.

En la apertura de la sesión se distinguió a la beltranense campeona panamericana de ciclismo, Natalia Vera, a instancias de los diputados Carlos Olivera y Rubén Blázquez, y la deportista agradeció a los legisladores, y ponderó especialmente el esfuerzo de su familia, "que me acompañó y me apoyó para que me pudiera instalar en Rafaela en esta etapa de mi carrera, lo cual me permite prepararme con toda la infraestructura para competir en el nivel internacional representando a mi ciudad de Beltrán, que es lo más importante que tengo".

El reconocimiento a la campeona mundial de Tango Escenario, Agostina Tarchini se concretó por iniciativa del diputado Daniel Zamora, y la exitosa bailarina santiagueña quien dijo que lo que más la enorgullece "es que este triunfo hizo que mucha gente del tango de todo el mundo pueda ver el talento que hay aquí en Santiago, donde hay muchos bailarines con capacidades increíbles. También quiero mencionar el apoyo de mi familia, que fue clave para salir adelante y cumplir este sueño".

Se declararon de interés los aniversarios de las localidades de Nueva Francia y Brea Pozo; la celebración del Día de la Policía Federal Argentina; el Encuentro Provincial de Escritores en la ciudad de Añatuya, entre otros eventos.