Apareció el argentino que era buscado tras el terremoto en México

Fotos Franco Ezequiel Ayala

Hoy 08:28 -

El terremoto que sacudió a México este martes dejó más de 200 víctimas mortales y una cifra incierta de desaparecidos que son intensamente buscados por sus familiares. Uno de ellos era Franco Ezequiel Ayala, un argentino que estaba instalado en Ciudad de México cuando se produjo el sismo y de quien, después del temblor, no se sabía nada de su paradero. Finalmente, Franco fue encontrado en buen estado a lo largo de la madrugada de hoy.

Florencia Malvestuto, la amiga del joven que había publicado el pedido de ayuda en las redes sociales, le confirmó a Infobae la aparición del joven rosarino que se encuentra en la Ciudad de México.

Te puede interesar: Hasta el momento, el terremoto en México se cobró más de 200 vidas

Ayala, un mesero de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, viajó a México hace tres meses. Primero permaneció en Tulum y en las últimas semanas se trasladó a Roma Norte, en la capital del país.

Según comentó su amiga, Franco se encuentra en la zona central donde ocurrió el sismo, sin energía eléctrica y con escasas posibilidades de poder desplazarse.

Durante la noche del martes, la propia amiga había disparado la alarma sobre el paradero del santafesino. "El último contacto que tuve con él fue anoche, que hablamos", había dicho Malvestuto durante la noche del martes. "Le escribí pasado al mediodía y nunca le llegaron los mensajes, su última conexión fue a las 11", detalló la mujer que vive en Playa del Carmen.

No tenemos ningún contacto de nadie. Sabemos que no hay luz, no hay conexión y que tienen que tener los teléfonos apagados", agregó en su momento Malvestuto.

Además, dejó saber que la familia Ayala busca al joven a través de ella debido su proximidad geográfica e indicó: "Están sumamente preocupados, la distancia es difícil". La joven no descartó viajar a la capital de México para ubicar a su amigo, al considerar que una vez agotadas las otras vías "es la única alternativa que queda".

A través de las redes sociales, las amistades de Ayala manifestaron su preocupación por la desaparición del joven y pidieron compartir la información para localizarlo.