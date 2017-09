Quemarse con hielo y sal, el peligroso reto viral de internet

Fotos Foto Clarin.com.-

Hoy 15:45 -

Un nuevo reto viral genera preocupación entre las autoridades de Estados Unidos, luego de que aquellos que se someten al desafío terminan con serias quemaduras en su cuerpo.

El peligroso juego se denomina #IceAndSaltChallenge, que se basa en en echar sal sobre la piel y luego aplicar cubitos de hielo en la zona.

La combinación de las dos cosas producen una reacción química, ya que el cloruro de sodio que se disuelve sobre la película de agua enfría el hielo hasta temperaturas que llegan a alcanzar los 20 grados bajo cero.

Algunas personas que se sometieron al reto debieron acudir a un hospital por la gravedad de las qumaduras.

Un nuevo reto viral genera preocupación entre las autoridades de, luego de que aquellos que se someten al desafío terminan con serias quemaduras en su cuerpo.El peligroso juego se denomina, que se basa en en echar sal sobre la piel y luego aplicar cubitos de hielo en la zona.La combinación de las dos cosas producen una reacción química, ya que el cloruro de sodio que se disuelve sobre la película de agua enfría el hielo hasta temperaturas que llegan a alcanzar los 20 grados bajo cero.Algunas personas que se sometieron al reto debieron acudir a un hospital por la gravedad de las qumaduras.





did the salt and ice Challenge so dumb of me #SaltandiceChallenge pic.twitter.com/bBJOZHiAAu — Maddie (@Madisonyvonne16) 22 de diciembre de 2016





@Chunkz_EN my already healing after I took the skin off (this is from ice and salt challenge) pic.twitter.com/imT1w1Q6v5 — KevIsThatPlug (@KnutsOnAunties) 13 de septiembre de 2017





No one do the salt and ice challenge or any challenge that's dangerous please pic.twitter.com/i8K9CbZZB3 — Azrael Ray Zamora (@itsAzraelRay) 2 de septiembre de 2017