CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Septiembre 2017

A LAS 22.45 GOLPE AL CORAZÓN

Hoy 21:17 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 MONOFECHAS

14.10TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

18.30 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 GOLPE AL CORAZÓN

23.45 EL SULTÁN

00.45 HACIA LO SALVAJE

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 ANIMALES SUPERPODEROSOS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1º EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 EL PODIO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ALTO CONTRASTE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. INSTITUTO - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. INSTITUTO

CANAL 4

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

00.42 EL ÚLTIMO BOY SCOUT

02.44 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

03.13 GRAN TORINO

05.34 EL CANDIDATO

07.50 MI NOVIA ES UN FANTASMA

09.46 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

10.16 LEYENDAS DE PASIÓN

12.49 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

13.00 STEP UP 3

15.15 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

15.29 JUGANDO POR AMOR

17.31 LIGERAMENTE EMBARAZADA

20.04 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

22.00 BUSCANDO A NEMO

TCM

01.36 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA NOCHE

03.11 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF (TEMPORADA 4)

06.46 ALF (TEMPORADA 3)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 LA PANTERA ROSA

09.28 MUERTE LE SIENTA BIEN, LA

11.22 ETERNAMENTE AMIGAS

13.37 LA PEQUEÑA PÍCARA

15.34 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS

17.38 MEJOR... IMPOSIBLE

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.35 LA NIÑERA

21.00 SINTONÍA DE AMOR

22.59 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA NOCHE

TNT

03.44 EL ESCAPE PERFECTO

05.23 TNT BUZZ

06.00 LÍMITE VERTICAL

08.27 BAD BOYS. DOS POLICÍAS REBELDES

10.33 SIETE ALMAS

12.44 HOMBRES DE NEGRO

14.28 HOMBRES DE NEGRO II

16.00 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

18.09 DESPUÉS DE LA TIERRA

19.58 RÁPIDOS Y FURIOSOS

23.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.00 EL ESCAPE PERFECTO

01.41 DESTINO FINAL 3

SPACE

02.12 SALVAJES

04.28 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA

07.17 MAVERICK

09.48 RÁPIDA Y MORTAL

11.51 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA

13.47 ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

16.00 EL JUEGO DE LA FORTUNA

18.36 SOCIOS POR ACCIDENTE

20.20 SOCIOS POR ACCIDENTE 2

22.00 TESIS SOBRE UN HOMICIDIO

A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+ DOMINGO 24, A LAS 15, “SANTIAGUEÑOS 4” ACTUARÁ, EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. INTEGRAN EL GRUPO FITO MANZUR, LEONEL ABAY, MARTÍN LÓPEZ Y OMAR CARDOZO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ SÁBADO 23, A LAS 19, ACTUARÁN LOS “YOUTUBERS” PABLO AGUSTÍN Y BÁRBARA MARTÍNEZ CON SU SHOW “BAJO NINGÚN TÉRMINO”.

+ EL 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTA “UNA VUELTA MÁS”.

CASA ARGAÑARAZ ALCORTA

(LIBERTUD Nº 175)

EL VIERNES 29, A LAS 21, CLÁSICOS EN PRIMAVERA CON DIEGO ABDALA.

BELLAS ALAS

(BELGRANO Nº 1807)

EL VIERNES 22, A LAS 22.30, EL ROCK NACIONAL CON GRAFFITI ROCK.

FÓRUM

(PERÚ Nº 510)

EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.

CINES

SUNSTAR

LOCOS POR LAS NUECES (3D).

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

21/09-22/09 -17.30 (Cast)

23/09-24/09 -15.00 (Cast) 17.30 (Cast))

26/09-27/09 -17.30 (Cast)

ANNABELLE (2D).

TERROR (+ 13 AÑOS

21/09-19.30hs (Cast) 22.20 (Subt)

22/09-23/09-19.30 (Cast) 22.20 (Subt) 00.30 (Subt)

24/09-27/09-19.30 (Cast) 22.20 (Subt)

IT (2D).

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

21/09 -17.00 (Cast) 18.00 (Cast) 19.15 (Cast) 21.00 (Subt) 22.00 (subt)

EMOJI: LA PELÍCULA (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

21/09-22/09 -17.15 (Cast)

RETIRO VOLUNTARIO

COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

21/27/09- 20.00 (Subt)

VIENTO SALVAJE (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

21/09- 22.30 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

21/09-22/09 -16.15 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D).

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

21/09-27/9-18.15 (Cast) 20.15 (Cast)

DURO DE CUIDAR (2D).

COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

21/09- 22.35 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LOCOS POR LAS NUECES 2 ATP

CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 20:40 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:20 - 17:00 - 19:10 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SUBTITULADO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP.

CASTELLANO 2D 16:40 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES 25-09-2017 CERRADO

 
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