CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Septiembre 2017
A LAS 22.45 GOLPE AL CORAZÓN
Por El Liberal
Hoy 21:17 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 MONOFECHAS
14.10TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
18.30 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 GOLPE AL CORAZÓN
23.45 EL SULTÁN
00.45 HACIA LO SALVAJE
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 ANIMALES SUPERPODEROSOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1º EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 EL PODIO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ALTO CONTRASTE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. INSTITUTO - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. INSTITUTO
CANAL 4
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
00.42 EL ÚLTIMO BOY SCOUT
02.44 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
03.13 GRAN TORINO
05.34 EL CANDIDATO
07.50 MI NOVIA ES UN FANTASMA
09.46 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
10.16 LEYENDAS DE PASIÓN
12.49 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
13.00 STEP UP 3
15.15 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
15.29 JUGANDO POR AMOR
17.31 LIGERAMENTE EMBARAZADA
20.04 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA
22.00 BUSCANDO A NEMO
TCM
01.36 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA NOCHE
03.11 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF (TEMPORADA 4)
06.46 ALF (TEMPORADA 3)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 LA PANTERA ROSA
09.28 MUERTE LE SIENTA BIEN, LA
11.22 ETERNAMENTE AMIGAS
13.37 LA PEQUEÑA PÍCARA
15.34 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS
17.38 MEJOR... IMPOSIBLE
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.35 LA NIÑERA
21.00 SINTONÍA DE AMOR
22.59 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA NOCHE
TNT
03.44 EL ESCAPE PERFECTO
05.23 TNT BUZZ
06.00 LÍMITE VERTICAL
08.27 BAD BOYS. DOS POLICÍAS REBELDES
10.33 SIETE ALMAS
12.44 HOMBRES DE NEGRO
14.28 HOMBRES DE NEGRO II
16.00 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
18.09 DESPUÉS DE LA TIERRA
19.58 RÁPIDOS Y FURIOSOS
23.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.00 EL ESCAPE PERFECTO
01.41 DESTINO FINAL 3
SPACE
02.12 SALVAJES
04.28 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA
07.17 MAVERICK
09.48 RÁPIDA Y MORTAL
11.51 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
13.47 ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE
16.00 EL JUEGO DE LA FORTUNA
18.36 SOCIOS POR ACCIDENTE
20.20 SOCIOS POR ACCIDENTE 2
22.00 TESIS SOBRE UN HOMICIDIO
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+ DOMINGO 24, A LAS 15, “SANTIAGUEÑOS 4” ACTUARÁ, EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. INTEGRAN EL GRUPO FITO MANZUR, LEONEL ABAY, MARTÍN LÓPEZ Y OMAR CARDOZO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ SÁBADO 23, A LAS 19, ACTUARÁN LOS “YOUTUBERS” PABLO AGUSTÍN Y BÁRBARA MARTÍNEZ CON SU SHOW “BAJO NINGÚN TÉRMINO”.
+ EL 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTA “UNA VUELTA MÁS”.
CASA ARGAÑARAZ ALCORTA
(LIBERTUD Nº 175)
EL VIERNES 29, A LAS 21, CLÁSICOS EN PRIMAVERA CON DIEGO ABDALA.
BELLAS ALAS
(BELGRANO Nº 1807)
EL VIERNES 22, A LAS 22.30, EL ROCK NACIONAL CON GRAFFITI ROCK.
FÓRUM
(PERÚ Nº 510)
EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.
CINES
SUNSTAR
LOCOS POR LAS NUECES (3D).
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
21/09-22/09 -17.30 (Cast)
23/09-24/09 -15.00 (Cast) 17.30 (Cast))
26/09-27/09 -17.30 (Cast)
ANNABELLE (2D).
TERROR (+ 13 AÑOS
21/09-19.30hs (Cast) 22.20 (Subt)
22/09-23/09-19.30 (Cast) 22.20 (Subt) 00.30 (Subt)
24/09-27/09-19.30 (Cast) 22.20 (Subt)
IT (2D).
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
21/09 -17.00 (Cast) 18.00 (Cast) 19.15 (Cast) 21.00 (Subt) 22.00 (subt)
EMOJI: LA PELÍCULA (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
21/09-22/09 -17.15 (Cast)
RETIRO VOLUNTARIO
COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
21/27/09- 20.00 (Subt)
VIENTO SALVAJE (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
21/09- 22.30 (Subt)
LOCOS POR LAS NUECES (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
21/09-22/09 -16.15 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D).
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
21/09-27/9-18.15 (Cast) 20.15 (Cast)
DURO DE CUIDAR (2D).
COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
21/09- 22.35 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LOCOS POR LAS NUECES 2 ATP
CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R
CASTELLANO 2D 20:40 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:20 - 17:00 - 19:10 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SUBTITULADO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP.
CASTELLANO 2D 16:40 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES 25-09-2017 CERRADO