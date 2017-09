Realizaron la Jornada regional del NOA de Incluir Salud

Hoy 21:52 -

Se desarrolló la Jornada Regional del Noa del Programa Federal Incluir Salud que convocó a los representantes de las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero en la que se plantearon diversas temáticas que hacen a este sector.

En la ceremonia de apertura, estuvieron el ministro de Salud, Dr. Luis Martínez, el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Dr. Marcelo Barbur, la directora nacional del Programa Federal “Incluir Salud”, Lic. Alejandra Frey y el coordinador del Programa en la provincia, Dr. Renato Bolzón.

Es de destacar que este encuentro fue declarado de interés provincial por la legislatura provincial.

El primer orador de la jornada, fue el Dr. Bolzón que agradeció “la presencia del ministro de Salud que hace que el programa se jerarquice y sepamos que tenemos el acompañamiento del gobierno provincial y también del Dr. Barbur que forma parte de un grupo de personas que las llamamos operadores territoriales, que tienen una labor importante y si sino contamos con los colaboración de ellos, sería difícil ejecutar al programa”. Luego dijo “todos los que estamos aquí somos participes necesarios del programa y de los programas de salud de la provincia, pero los dueños son nuestros afiliados y el concepto básico de nuestros afiliados es que para poder cumplir, escuchar, trasmitir y ejecutar el programa, lo más importante es que nos interese a las personas, que interpretemos la problemática social. El contacto con la gente nos hace interpretar sus problemas y buscar soluciones”.

Por su parte, la Lic. Alejandra Frey dijo: “agradecemos a las provincias que están presentes que han venido con una buena representación y eso es importante para darle el marco a este encuentro”. Agregó “hoy recorrimos el programa con la sede que tiene que me impresionó. Por un lado la dimensión que tiene, las distintas oficinas en acción, fue una grata sorpresa la organización que tiene el programa en la provincia”, aseguró la funcionaria al resaltar el trabajo del programa en Santiago del Estero. Me voy plena de orgullo de lo que vi y recibí a nivel humano. El objetivo es que el beneficiario tenga en tiempo y forma lo que necesita, que no compliquemos la salud del beneficiario. Hoy salió en los medios el implante estimulador vagal en una chica de 25 años, es el primero que se hizo en el hospital Regional, y es importante porque nos reciben con una linda noticia”.

En el final, el Dr. Luis Martínez asintió: “me enorgullece que ustedes puedan estar desarrollando esta jornada. Celebro de que puedan juntar a cada una de las provincias para hablar sobre como optimizar esos recursos y cuidarlos porque son bienes públicos que vienen de lo que pagamos los impuestos. Nosotros somos los responsables de que llegue para que en una situación que lo saca de su salud, podamos estar con un abordaje integral”.

Finalmente, afirmó: “les dejo el saludo de la gobernadora, Claudia de Zamora quien está muy atenta a todo lo sanitario y constantemente anda por los hospitales, siempre cae de sorpresa, los felicita por este encuentro y los exhorta a seguir trabajando”, señaló Martínez.