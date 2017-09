FÚNEBRES | 21 de Septiembre de 2017

Hoy 21:54 - FALLECIMIENTOS





- Raúl Omar Coronel (Los Telaeres)

- María Elvira Abraham (La Banda)

- Zulema Beatriz Achával

- Asención del Señor Paz (La Banda)

- Juan Carlos Ardiles (Dpto. Robles)

- Germana del Rosario Sánchez (Dpto. Jiménez)

- Juan Domingo Salvador Molina

- Victoria Beatriz Carabajal

- Petrona Alsira Ferreyra

- Karina del Carmen Luna

Sepelios Participaciones

ACHÁVAL, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Su esposo Juan Vasquez, sus hijos Juan, Veronica, Severiano, Abel, h.polit. Ramona, Miguel, nietos Micaela, Rita, Franco, Valentina, Tiago, Alexis, Tifani, su mamá Maria Vasquez y demas familiares. Sus restos será inhumados hoy 12 hrs cementerio Los Romanos. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - tel.4219787.

CARABAJAL, VICTORÍA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Sus hijos Mariela, Hilda, nietos Cesar, Gabriela, Anahi, Esteban, Gonzalo, hnos Carola, Amanda, Roberto, tía Margarita participan su fallec. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cemet. La Piedad, casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V) Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CARABAJAL, VICTORÍA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Compañeros y amigos de su hija Mariela Coronel; Luci, Adriana, Graciela, Veronica, Franco y Roque, participan con dolor el fallecimiento de su Mamá y ruegan oraciones por ella.

CHAMAS, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/9/17|. Héctor Raúl Mulki y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares y amigos en estos momentos de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria.

CHAMAS, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/9/17|. Azucena Navarro participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Chichi y Edy. ruega oraciones en su querida memoria.

CHAMAS, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/9/17|. Sara B. N. de Hounau participa su fallecimiento y despide con tristeza a otro miembro de los apreciados hermanos Chamas. Expresa cariñosamente sinceras condolencias a su hermana Chichi, a su cuñada Ana María Elli y demás familiares, se disculpa por no llegar personalmente debido a problemas de salud. Ofrece oraciones por el descanso eterno de tan buen amigo y ruega a Dios por la fortaleza espiritual de sus deudos.

FERREYRA, PETRONA ALSIRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Sus hijos Alfredo, Raúl, Cristina, Hugo, h/pol, Rosi, Mónica, Eduardo, Miriam, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cemet. La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LUNA, KARINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Su madre Mercedes, su esposo Raúl, sus hijos Sofía y Facundo y de más fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio de Los Flores. C duelo Gral Paz 803. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MENDOZA, MARIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Jorge Falcione, su esposa Gimena Storniolo participan con profundo dolor la pérdida de su querido amigo y vecino. Acompañan a sus hijos en estos momentos de gran pesar.

MENDOZA, MARIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Sus amigos Eduardo H. Méndez, Ana C. Pistamiglio de Méndez e hijos participan con dolor su fallecimiento.

MENDOZA, MARIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios" (Mateo 5-8) Familia Valente-Brandan, acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento dificil. Elevando oraciones en su memoria.

MENDOZA, MARIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Familia Cánepa acompaña con profundo dolor a su amiga Alejandra por la irreparable pérdida de su padre.

MOLINA, JUAN DOMINGO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Su esposa Maria Serrano, hijos Carolina, Mabel, Mariana, Mariano, Lorena, Francisco, Mario, Ely, h.polit. Gustavo, Leo, Claudio, Yanina, David, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos será inhumados hoy 11 hrs cementerio La Piedad. Cobertura Obra Social IOSEP. Servicio realizado por COCHERIA NORTE – La Plata 162 - tel.4219787.

MOLINA, JUAN DOMINGO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Compañeros de trabajo de su hijo Mario participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Farm. Alberto Elías, su esposa Teresita Ulibarri y familia; Farm. Marcelo Elías, su esposa Elia Manfredi y familia participan con dolor el fallecimiento del padre de su estimada amiga Farm. Patricia Santiago. Ruegan una oración en su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Nora Irene Abate y Daniel Tadeo, sus hijos Joaquín y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Patricia y Marcelo en tan penoso trance.

SANTIAGO, IBER HILARIO (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Silvia Abate, María Pía Abate y María Gabriela Abate participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos Patricia y Santiago en estos momentos de dolor.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. José Ricardo Jiménez participa con hondo pesar su fallecimiento y acompaña a sus hijos Marcelo y a mi querida amiga Patri con todo cariño. Ruega oraciones en su memoria.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Nicolás E. Juárez Villegas, su esposa María Alejandra Soria Vildosola y familia participan su fallecimiento.

SANTIAGO, IBER HILARIO (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Mario A. Balestrini y flia participan con dolor el fallecimiento de su amigo, rogando oraciones en su memoria y consuelo a su familia.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Flia. Moises, participa con dolor su fallecimiento y rueegan oraciones en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Nunca olvidaremos los momentos juntos. Siempre con nosotros; Tus Amigos; Jorge Luis, Diego, Esteban, Gustavo y Carlitos, participan con profundo dolor tu partida y rogamos oraciones en tu querida memoria.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Su hijo Osvaldo Pérez Roberti, su hija política Anita , sus nietos Abel, Mariano, Francisco y Elisa participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Sus hijas María Julia Pérez Roberti y Adriana Pérez Roberti, su hijo político Victorio Ivancovich, sus nietos Diego, Patricio y Andrea participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso en el Señor.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Su hermana Julia E.Trungelliti de Fioramonti, su hermano político Mario J. Fioramonti, sus sobrinos Mariana, Ana Valentina, Mario José y Luciana participan con profunda tristeza su fallecimiento. Piden por su descanso en la paz y el amor del Señor.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Porota Castiglio de Álvarez Valdés y familia participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a su hija julia en estos momentos.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Susana de Ottinetti, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de su prima hermana.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Carlos Virgilio Zurita y Ana María Lamas acompañan a su querida amiga July y familia en su profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Francisca Córdoba, Hugo Agostinelli y familia acompañan a su amiga Julia y familia en el dolor por la pérdida de su querida hermana. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Margarita Zaín Fernández de Urueña junto a sus hijas María Pía y María Angélica participan con gran dolor el fallecimiento de Marta. Acompañamos en estos tristes momentos a toda su familia y especialmente a nuestra querida amiga Yuly.

Invitación a Misa

GALLO DE SOSA, CARMEN ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/87|. Madrecita; te fuiste al cielo el dia de la Primavera, cundo muchos disfrutaban ese dia con alegria, tu flia. lloraba tu inesperada partida. Hoy te recordamos a trinta años de esta sepración terrenal, pero te llevamos presente en lo mas profundo de nuestros corazones y nos consuela pensar que Dios seguramente ha elegido el lugar mas especial para tí. Mamá aprendimos que nuestro seres querido jamas nos dejan, porque nunca se van por completo y aunque ya no esten sentimos esa ausencia con el recuerdo de su rostro, de su última mirada y el acompañamiento del dia a dia en nuestras vidas, esos valores con que nos formaste Gracias a tí y a Papá somos peronas de bien e inculcamos a nuestros hijos eos buenos Principios. Fuiste y seras ejemplo de seguir. Así te recordamos tus hijos Norma, Nelly y Oscar ya no con lagrimas de dolor sino extrañando el poder abrazarte, mimarte, besarte y cuidarte y decierte que a pesar de nuestras edades necitamos unas sabias palabras de las tuyas para continuar nuestros caminos de la vida. Mamá Dios te llevó joven, habiendo podido disfrutar tu vejez junto a Papá despues de una vida de lucha, pero es sabio mi Dios porque no queria que tu esposo sufriera el vacio que dejaste, era tanto su dolor y lo que te extrañaba que lo llevó a tu lado a cuatro meses de tu partida para no separarlos nunca más. En este recordario pido a todoss aquellos que tienen su Madre con vida que la cuiden, la Amen, la Respeten y la Disfruten, porque tenerla es una bendición de Dios, ellas nos dan vida y aprenden con la vida misma a ser MADRE. Rogamos oraciones en tu memoria y que brille para tí la luz que no tiene fin, e invitamos a la misa en Iglesia San José de Belgrano hoy a las 20.

GRAMAJO, DELFÍN A. (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/06|. Viejo querido: Hoy se cumplen 11 años que partiste a la Casa del Señor, ese día me quedé pensando que algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo aunque ya no estén y así lo sentimos todos los que te queremos. Tu esencia quedó, tu ejemplo de padre, abuelo y esposo es el nuestro para transitar en esta vida. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Besos al cielo Papi. Tu esposa Pocha, hijos, nieto, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Nadie muere para siempre, porque vivirás eternamente en el recuerdo y el corazón de quienes tuvimos la dicha de conocerte y amarte. La muerte no se supera, solo se acepta. Con una sonrisa y una lágrima mirando al cielo doy gracias por tanto cariño que nos diste. Anhelo que de todo corazón que en donde estés tengas paz, tranquilidad y que estés feliz al lado de las personas que se nos han adelantado al igual que tu al camino del Señor. Nunca te olvidaremos porque fuiste un gran esposo, padre, abuelo y amigo, por tu bondad, sencillez, humildad. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento elevaremos una oración por tu descanso eterno. Su esposa Eloisa, sus hijos Karina y Pablo, su hijo político Ariel y sus amadas nietas Valentina y Martina invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la Pquia. San José Bº Belgrano.

MEDINA, LEANDRO REYES (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/99|. Su esposa Chiquita, sus hijos Marisa, Susana, Caio Aznarez, María Silvia, Lali y María Teresa Gómez, Gaby, Álvaro y Anita Delloca, sus nietos y bisnietos invitan a la misa en Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs al cumplirse 18 de su fallecimiento.

OLIVERIO, ANTONIO (q.e.d.p.) Falleció el 21/9/15|. Sus nietos Agustín y Valentín Oliverio, Martin y Germán Massa Oliverio, Eva Oliverio y Jazmín Isa Obeyd, invitan a la misa en Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs , al cumplirse dos años de su fallecimiento.

PULLARELLO DE STORNIOLO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Tía: Ya hace un mes que no estás entre nosotros; pero seguramente feliz por reencontrarte con quien tanto amabas y extrañabas tu esposo. Toda tu entrega y amor para con nosotros perdurará por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz y sé nuestra guía espiritual. Tu sobrina que siempre tendrá una oración para vos. Kuky Rampulla, Tus hermanas Aida de Rampulla, Ángela de Fornés y Josefa de Cinquegrani y demás familiares, invitan a la misa en su memoria hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

PULLARELLO, MIGUEL (Miguelito) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/98|. Pasaron los años desde que partiste hacia el cielo, te extrañamos como el primer día. Te recordaremos siempre. Tus hijos Antonio, Vicente, Mary y Miguel Ángel, tus hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

SAYAGO, ALDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/11|. Su esposa, e hijos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con motivos de cumplirse 6 años de su fallecimiento.

VILLALBA, OSCAR RICARDO (Pico) - BUENVECINO, VALLE BEATRIZ (Nena) (q.e.p.d.) Fallecieron el 20/9/02- 22/12/95|. Hoy hace quince años de tu partida padre querido al Reino de los Cielos. Vivirán siempre en nuestros corazones. Los amamos y extrañamos mucho. Sus hijos Zully, Alfredo, Carlos, Luciano, Julio, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

VIZGARRA, LAIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/15|. Su esposo, su hermana, hija, hijo político, nietos, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José, Bº Belgrano para rogar por la paz de su alma, al cumplirse el segundo año de su fallecimiento.





Agradecimientos

Recordatorios

GIMENEZ, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/07|. Mamita en tu memoria un día como hoy recuerdo con nostalgia tu partida junto a Dios, pasan los años y las retinas de mis ojos guarda la imagen dulce y sana y mis mejillas la dulzura de besos y caricias eres mi mas dulce recuerdo y la razón de mi esperanza que en el infinito un día nos volveremos a reunir, ya hace diez años y tu recuerdo es un inmenso dolor. Sus hijos Luis, Horacio, Manuel, Marcela, Estela, Mirta y su esposo Delibano. La recuerdan con mucho amor.

GIMENEZ, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/07|. Diez años de tu triste y dolorosa partida...Diez años que nos dejaste sin tu amor tanto tiempo sin verte, abrazarte, sin hablarte, solo Dios sabe lo que te extrañamos y necesitamos eternamente en nuestro corazón. Te recordamos con mucho dolor. Tus nietos, bisnietos, e hijos políticos.

RODRÍGUEZ DE MANFREDI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/83|. Hoy un aniversario más, estás y estarás eternamente en nuestros recuerdos, querida mamá. Sus hijos Manuel y Juan Manfredi, Sus hijas políticas Norma Coronel, Graciela Ruiz y Dori Ayunta, tus nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ABRAHAM DE REY, MARÍA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Su hija Mirta Adriana Rey, su esposo Enrique Pereyra participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia

ABRAHAM DE REY, MARÍA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Sus hijos Roberto, Oscar y Adrian, sus hijos pol. Elida, Victoria y Enrique y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ABRAHAM DE REY, MARÍA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hijo Roberto Felipe Rey, su nuera Elida Ledesma de Rey y sus nietos Elisa, Roberto, Yanina y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ABRAHAM DE REY, MARÍA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Sus nietos Noelia Pereyra, Emanuel Pereyra y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABRAHAM DE REY, MARÍA ELVIRA (q.p.e.d) Falleció el 20/9/17|. "Mi abuela se ha ido para siempre de este mundo y junto a ella se lleva una parte de mi.Siempre te recordare y espero que descanses en paz". Su nieto Sergio Salvatierra, su esposa Betina Teodori y su bisnieto Octavio participan con dolor su fallecimiento.

ABRAHAM DE REY, MARÍA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. "No podemos retroceder el tiempo, solo nos queda recordar cada momentos que pasamos juntos en familia, Extrañaremos muchos las historias que nos contabas" Te queremos mucho, sus nietos: Jose, Javier, Sergio, Ernesto, Belen y sus respesctivas familas participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ABRAHAM DE REY, MARÍA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Hoy el cielo tiene un angel más. Que en este descanso eterno el Señor te abrigue en sus brazos y que te proteja con tu mirada. Descansa en paz Madrina". Griselda Luna de Mladjan y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Su hermana Teresa Escobar, sus sobrinos, nietos y demas familiares. El cortejo son velados en Av. Belgrano y San Juan (s.v.) y que sus restos será inhumados hoy 9,30 hrs cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE S.A. AV. BELGRANO Y SAN JUAN - LA BANDA - tel.4219787.

ESCOBAR, BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. El Señor es mi pastor, en pastos delicados El me hará descansar. La familia Aguilar acompaña en la pena y se une en la oración para rogar al Señor por el eterno descanso del alma de la dulce Benita y el consuelo y la paz para toda la familia Escobar.

ESCOBAR, BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Tus sobrinos Hector Escobar, Antea Buiatti y sus y sus hijos Alejandra, Maria de los Angeles, Mariano Escobar y sus respectivas flias., despiden a la querida tia Benita y brille para ella la luz eterna.

LEIVA DE MANESTAR, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. Su primo Armando Leiva, Martina, Irma, sus sobrinos: Zulma, Martin, Sol, Mauro, Franco Leiva , participan con profumdo dolor su fallecimientos y ruegan oraciones por el descanso eterno de su alma.

PAZ, ASENCIÓN DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Sus hijos Miguel, Berta, Seba, Estela, Cesar, h.polit., nietos, bisnietos, tataranietos y demas familiares. Sus restos será inhumados hoy 17 hrs cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE – La Plata 162 - tel.4219787.

SUÁREZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus primos: Leticio, Rafael y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. La Comisión Directiva y Afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socio Carlos Fidel Suárez. Se ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin" Arq. Juan Carlos Loto y familia, Roque alberto Loto y familia, Pocha Loto y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Carlitos, Elevan oraciones en su querida memoria.





Invitación a Misa

VILLALBA, PEDRO SEGUNDO (q.p.e.d) Falleció el 11/09/17|. Su esposa Gringa Villalba, sus hijos Gustavo,Andres y Ramiro , sus nueras, nietos y bisanietos invitan a la misa en el dia de hoy al cumplirse 9 dias de su fallecimiento en la iglesia Santiago apostol a las 20:00hs.

VIZCARRA VDA. DE RODRÍGUEZ, MARÍA DAMIANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/09/15|. "Mamá hoy se cumple dos años de tu partida, el vacio es muy grande y muy dificil de llenar." Sus hijos Mashiro, Chichina y Chamaco Rodriguez, su hermana Norma Vizcarra, sobrinos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se llevará a cabo hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol. Descansa en paz!

YOGRA, NORMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/16|. Al cumplirse 1 año de su fallecimiento, sus hijos José, Walter, Jorge, Erica, Estela y Jesús; sus hermanos Mercedes, Rosa, Julia, Silvia, Victor, Alfredo y María y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a la 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol a familiares .





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ARDILES, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Sus hijos Liliana, Hilda Norma, Margarita, Mabel, Ramón, Elsa, hijos pol. Gustavo, Rubén, Julio, Gordi, Luis, nietos, hermanos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio local. de Col. Simbolar. Casa de duelo Colonia Simbolar. Dpto. Robles- EMPRESA SANTIAGO.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Su esposa Noemí Galeano, sus hijos Cecilia, Agustín, Leonardo, Fernando y Valentín. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio local (Los Telares.Dpto. Salavina). Casa de duelo calle 9 de Julio Bº Norte . Los Telares.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Su hijo Raúl Agustín Coronel, su hija política Florencia Rojas y sus nietos Benicio y Lucio participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 16.30 en el cementerio local (Los Telares.Dpto. Salavina). Casa de duelo calle 9 de Julio Bº Norte . Los Telares.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Su hija Cecilia Noemí Coronel, su hijo político Cristian Cejas y sus nietos Matías, Bianca y Litto participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 16.30 en el cementerio local (Los Telares.Dpto. Salavina). Casa de duelo calle 9 de Julio Bº Norte . Los Telares.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Sus hermanos políticos Kiki Galeano y familia; Julio Galeano y familia; y Marcos Galeano participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Tío querido, la muerte jamás podrá borrar los recuerdos inolvidables de nuestra infancia y durante toda la vida, en la que siempre estuviste presente y acompañándonos. Sus sobrinos; Silvina, Diego, Santiago, Analia , Florencia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Cachín Díaz participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones por su eterno descanso.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Personal Docente, alumnos y comunidad educativa del colegio Jorge W. Abalos participan el fallecimiento del docente Omar y acompañan a toda su familia y amigos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Personal docente y directivos del Agrup. Nº 86163 participan el fallecimiento del docente Omar y acompañan a su familia y amigos en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. La profesora Mariela Rodríguez participa con dolor el fallecimiento de su colega y esposo de la señora Noemi Galeano rectora del Colegio Washington Ábalos Agrupamiento 86.163.

PIVETTA DE CHAYEP, ESTHER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17 en Córdoba|. Ya estás junto a tu amado Negro, compartiendo el Reino Celestial". Su hermano José Pivetta, su esposa Mabel, sus hijos Silvia, José y Gustavo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su descanso eterno. Frías.

PIVETTA DE CHAYEP, ESTHER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17 en Córdoba|. El Centro docentes jubilados y pensionados "Paz Saavedra" participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su socio honorario José Primo Pivetta. Elevan oraciones al Altísimo rogando por el descanso eterno de su alma y pronta y cristiana resignación a sus familiares.

SÁNCHEZ, GERMANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Sus hijos Ramona, Alexis, Manuela, h. polit. Hector, Lorena, Marcelo, nietas Ana, Viki, Sofia, Milagros, su mamà Maria del Rosario Sanchez, sobrinos y demas familiares. Sus restos será inhumados hoy 18 hrs cementerio de Pozo Hondo-Dpto. JImenez. Cobertura CARUSO CIA. DE SEGUROS S.A. Servicio realizado por COCHERIA NORTE – La Plata 162 - tel.4219787.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. La comunidad educativa de la escuela N° 60 Antonio Saenz de la localidad de Laprida participa con dolor el fallecimiento del padre de la docente Lorena Santillán de Tula. Choya.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Luis Aldeco, su esposa Norma y su hija Rocío participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia en este duro momento. Choya.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Confiamos en tu palabra Señor. Juan Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan plegarias por su descanso eterno. Choya.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. En el cielo solo hay paz y quietud. Lito, Soledad, Lita y Estela Serrano junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. La familia Leiva Dorado participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Cesar y Jesús Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno en el amor de Dios nuestro padre. Choya.

SANTILLÁN, MARIO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. Señor reecibelo en tus brazos y dale el descansso eterno " Tus sobrinos Mario, Jorge y Monica Bravo, acompañan a la flia. en este profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.